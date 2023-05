Medaile po 70 letech? Fotbal se může učit, žasnou v Německu

Měl to být víkend s jediným velkým sportovním tématem - finišujícím bojem o titul ve fotbalové bundeslize mezi Dortmundem a Bayernem, ale je to pro německé fanoušky nakonec trochu jinak. Mají rázem ještě jeden hit -- boj hokejistů o medaili z MS. Tu poslední mohou mít v živých vzpomínkách jen ti nejstarší pamětníci, hokej si teď může užívat nebývalou pozornost. Příznivci žasnou nad tím, co se povedlo svěřencům trenéra Kreise, když ve čtvrtfinále poslali domů Švýcary (3:1), kteří v závěru skupiny kalkulovali, nechali odpočívat hvězdy, prohráli s Lotyšskem a na vítěznou vlnu už se v play off nevrátili.

Sestřih čtvrtfinále MS Švýcarsko - NěmeckoVideo : Česká televize