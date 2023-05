MS V HOKEJI: Slovensko půjde do boje proti outsiderovi, český tým narazí na lídra skupiny B

Česká reprezentace si sobotní výhrou nad Norskem zajistila postup do čtvrtfinále MS a teď už se svěřenci Kariho Jalonena budou prát jen o to, z jaké pozice ve skupině B do vyřazovacích bojů postoupí. V neděli večer narazí na Švýcarsko, které zatím vyhrálo všech pět utkání na MS. Pokud Češi zápas zvládnou, poskočí v průběžné tabulce na první místo.