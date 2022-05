Tampere (od našeho zpravodaje) - Vedení reprezentace muselo nahlásit alespoň dva brankáře a patnáct hráčů do pole nejpozději 24 hodin před svým úvodním zápasem, který přijde v sobotu v 15.20 h proti Velké Británii. Trenér Kari Jalonen ale nečekal do nejzazší možné chvíle a vybral si zřejmě hokejisty, s nimiž počítá do sestavy na Brity.