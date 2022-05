Tampere (od našeho zpravodaje) - Už při svém uvedení do úřadu otevřeně mluvil o zlatu. Velké cíle má i dál, byť pracuje s pokorou. Zkrátka Kari Jalonen změnil v národním týmu mnohé. Teď začíná jeho mise, kdy chce "svým" Finům pokazit jejich šampionát a proměnit ho ve velký český triumf.

Jste optimistou?

Těší mě proces, kterým jsme za těch šest týdnů prošli. Každý z posledních zápasů měl trochu jiný průběh a já byl potěšen, jak jsme na něj reagovali. Viděl jsem, že hráči nemusí přemýšlet o systému, taktice a hrají instinktivně. To je pro mě nejdůležitější zpráva. Během turnajů jsme neměli moc tréninků, což na šampionátu bude podobné, ale hráči si rychle systém osvojili. Máme v sestavě skvělá jména, ale hlavně potřebujeme vytvořit tým, kde každý dostane svou roli.

Čeští hráči, kteří působí v zahraničí, často říkají, že musí být lepší než místní, aby si smlouvu zasloužili. Cítíte, že je to stejné s vámi?

Já sem přišel s tím, že předám reprezentaci něco ze svých zkušeností a znalostí. A samozřejmě chci pomoct celému českému hokeji, protože chci sdílet svou taktiku i herní systém s trenéry extraligy či 1. ligy, pokud budou chtít. I proto jsem se usadil v Praze, protože to beru jako dlouhodobý projekt.

Ptal jsem se i proto, že třeba Václav Varaďa nedávno v jedné populární televizní talkshow vyprávěl, že česká reprezentace by měla mít českého trenéra. Podobně mluví i Vladimír Růžička.

Oba jsou to úspěšní trenéři s letitými zkušenosti a já je plně respektuji. Ale možná český hokej právě potřebuje pohled zvenčí, odlišný způsob trénování a něco nového. Věřím, že tyto trenéry přesvědčím a že se zařadím po jejich bok do historie českého hokeje.

V čem jsou ale čeští hráči jiní než třeba finští?

Když jdou na led, jsou uvolněnější. Smějí se. Z Finů je patrné soustředění a při zápasech jsou jako matematici, to Češi spíš připomínají umělce. A to je dobrá vlastnost. Když jsem hrál ve Švédsku, byl to pro změnu samý mítink, mítink. Nicméně pochopit rozdílné charaktery národností je pro trenéra klíčové, aby byl úspěšný.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér české reprezentace Kari Jalonen ve svém prvním zápase na české střídačce během přípravného utkání hokejové reprezentace před MS.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Trenér ale chce držet systém. Není na to lepší "matematik" než "umělec"?

Možná je to s Čechy jednodušší než s Finy. Ti jsou "naprogramovaní", ale "umělci" jsem překvapován v pozitivním duchu. Češi rovněž drží systém, opakují věci, které chceme a které nás přivádí k vítězství. Na ledě jsou rychlí, hokejově šikovní a já musím chválit.

Nechybí ale Čechům sebevědomí? Právě o něm se říká, že ho lidé ze západní části světa mají mnohem víc než my.

Od toho je tu ale trenér. Jeho – a tudíž i moje – práce je sebevědomí do hráčů napumpovat. Ale je to snazší, když vyhráváte, když dáváte góly, tak sebevědomí přirozeně samo roste. Každý ho ve sportu potřebuje. A když sportovci chybí, když se trápí, je tu trenér, aby ho podpořil a pomohl.

Kdyby Češi měli o Finsku říct tři charakteristická slova, nejspíš zvolí: Sauna, vodka, Nokia. Je to správný výběr?

Sauna určitě. Nokia taky, zvlášť když je firma ze stejného města jako já, tedy Oulu. A vodka? To už je hodně hodně dávno, kdy k nám neodmyslitelně patřila. Už to není jako dřív a jelikož vodku nepiju, zvolil bych jako třetí slovo pivo.

To by asi vybrali Finové i o Česku, že?

Ano. Přidali by Prahu, protože je to nádherné město a především historické centrum dostane každého. Finové to vědí a moc rádi sem jezdí. Ale my teď s reprezentací dost cestovali po celé zemi a já viděl spoustu krásných míst i mimo Prahu. Máte být na co hrdí. A jako třetí slovo bych zvolil jídlo. Je jiné než ve Finsku, ale hodně zajímavé.

Co z české kuchyně máte rád?

Miluji tatarák. Nicméně je to trochu těžké jídlo, zvlášť když k němu večer tak náramně šmakuje pivo. A mám rád i zdejší kachnu.

Finsko je v poslední dekádě úspěšné ve všech hokejových patrech. Čím to?

V roce 2009, když jsme v juniorech skončili sedmí a na dospělém šampionátu nepostoupili ze čtvrtfinále, jsme udělali velkou konferenci, na kterou přijeli trenéři, hráči, legendy, rozhodčí, vedoucí týmů, novináři i agenti. Bylo to široké pole a v diskuzi jsme si uvědomili, že musíme co nejrychleji naši hokejovou výchovu pozměnit. Zaměřili jsme se na individuální trénink i psychický rozvoj. Měli jsme touhu začít dělat něco jinak a především to změnit společně. I proto od té doby všechny informace sdílíme s kluby, snažíme se vzájemně vzdělávat, posouvat se. Právě tehdy se odehrál klíčový moment, že jsme letos v Pekingu získali zlato. Pochopili jsme, že už nemáme hráče jako Saku Koivu či Teemu Selänne, ale že je zase chceme vychovávat.

A už za dva roky jste získali zlato v Bratislavě.

To byla spíš souhra okolností. Výsledky této přeměny byly vidět v seniorské kategorii zhruba po deseti letech, kdy jsme znovu v Bratislavě vyhráli zlato. Naše ústřední motto zní: Společně. Jsme malá země, máme 5,5 milionu obyvatel a nějakých 70 tisíc registrovaných hráčů. Pokud bychom každý hráli na svém písečku a tvrdě nepracovali, nemohli bychom ve světě konkurovat.

Zvlášť po olympiádě teď Finsko na domácím turnaji očekává další úspěch. Bude pro vás speciální, že se mistrovství světa koná právě u vás?

Pro mě je to požehnání a jsem z toho nadšený. A věřím, že nám budou i Finové fandit. Asi ne 24. května, kdy hrajeme proti nim, ale v jiných zápasech by mohli přát i Finovi na jiné střídačce.

Ale vy chcete domácím sebrat zlato, že?