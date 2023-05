Riga (od našeho zpravodaje) - Sedmadvacetiletý Zohorna, jemuž klubová sezona skončila teprve v noci na čtvrtek po vypadnutí Toronta Marlies v zámořské nižší soutěži AHL, je druhým náhradníkem za duo Lukáš Sedlák - Filip Chytil. Oba hokejisté na turnaji kvůli zraněním předčasně dohráli. Radan Lenc, jehož trenéři rovněž dodatečně povolali, už nastoupil v sobotu proti Norsku (2:0).

„Radim by měl v Rize přistát po jedné hodině odpoledne (v Rize je o hodinu víc než v Česku) a věříme, že večer bude hrát. Pokud tedy všechno proběhne hladce, letadlo nebude mít zpoždění nebo se mu někde třeba nezatoulá bagáž. Když bude připravený, určitě nastoupí," prohlásil asistent trenéra Libor Zábranský.

Falešné pozvání do reprezentace? Oblíbený vtip v hokejových kabinách tématem v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Odpoledne pak vedení reprezentace zveřejnilo na svém twitterové účtu národního týmu, že Radim Zohorna už je na hotelu s týmem.

„Neobávám se, že by měl potíže s jet lagem, ten by se případně projevil až v pondělí. S takhle dlouhými přelety má u nás nejvíc zkušeností Martin Erat (další asistent trenéra Jalonena) a ten jednoznačně doporučuje jít po příletu okamžitě do zápasu. Myslíme si, že pro Radima by to byl nejlepší, není na co čekat," dodal Zábranský.

🛬 Útočník Radim Zohorna už úspěšně dorazil do Rigy a je s týmem na hotelu 👋🏻 #narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/aNH7z2XsxL — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 21, 2023

Nejmladší z bratrské trojice Zohornových se tak dočká premiérového startu na některé z velkých mezinárodních akcí. V aktuální sezoně sice převážně působil na farmě, odehrál ale i 10 zápasů v NHL. Nejprve osm za Calgary, v nichž nebodoval, po trejdu do Toronta zaznamenal v dresu Maple Leafs jeden gól ve dvou zápasech.

Trenéři se Zohornou počítají na centra, ještě ale není jasné, do které ze čtyř formací. „Ještě si s Radimem musíme promluvit, i když Martin Erat si s ním volal ještě před jeho nástupem do letadla. Kari mu musí vysvětlit herní plán a podle toho se určí i jeho další role v samotném utkání," míní Zábranský.

Foto: Profimedia.cz Radim Zohorna v dresu Toronta, za ním je Jonatan Berggren z Detroitu.

Ze čtrnácti útočníků se tak večer jeden nevejde do sestavy, mél by to být Filip Chlapík. Z obránců nejspíš zůstane jen na tribuně Ronald Knot, který nehrál už proti Norům. Brankáře trenéři dopředu tradičně neprozradili.

A k dispozici by měl být i forvard Daniel Voženílek, který proti Norům dostal ve druhé třetině za naražení na hrazení trest na pět minut a do konce utkání. „Pokud do dnešních dvanácti hodin nepřijde resumé, že by neměl hrát, tak s ním normálně počítáme. Nemyslíme si, že by měl dostat distanc. Byl to nešťastný faul, ale bohužel trošku nadskočil. Určitě to nebyl úmysl, spíš ze zápalu boje," hodnotí Zábrabský faul třineckého útočníka na obránce Nörsteböho.

Nechutný faul Kanaďana VelenaVideo : Česká televize

Odmítl se vyjádřit a porovnávat tento moment s tím ze zápasu Kanady se Švýcarskem, kdy Veleno surově dupnul bruslí na nohu Niederreitera a u sudích mu to prošlo. „Samozřejmě jsme to viděli, ale nechtěl bych komentovat ostatní týmy," řekl Zábranský.

Dopoledního rozbruslení před zápasem se Švýcary se zúčastnili brankáři Langhamer s Hrubcem a sedm hráčů do pole. „Švýcaři tu předvádí výborný hokej založený na aktivním napadání, skvělém bruslení a rychlém otáčení hry. Náš plán je jasný, budeme se jim chtít vnutit svou hru. Věřím, že uspějeme s tím, co jsme ukázali proti Norům - s nasazením, bojovností, blokováním střel a nepouštěním soupeře do slotu a předbrankového prostoru," vypočítává Zábranský prvky, které by rád viděl i v neděli večer.