Je to škoda. Moc jsem se na něj těšil a chtěl jsem si proti němu zahrát. Jeho příběh, který přineslo letošní play off, je krásný. Já měl před jedenácti lety podobný (se Slovanem vyhrál titul, poprvé se dostal na MS, kde Slováci získali senzační stříbro - pozn. aut.), takže vím, co teď prožívá a na jaké je pozitivní vlně. Moc mu to přeju. Je to vynikající kluk - v kabině i na ledě. Doufám, že se po mistrovství dočká ještě lepšího kontraktu.