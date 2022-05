"Když vám je řeknu, budou to vědět i Lotyši a připraví se. Pastrňák má ale dobrou historii s Krejčím. Jeho lajna byla sice nejlepší, ale nějaké změny uděláme. Chci, aby ti dva hráli spolu," přiznal Jalonen před čtvrtečním duelem.

Lze tedy odhadovat, že by Matěje Blümela, se třemi góly zatím nejlepšího střelce, proti Lotyšsku (19.20) posunul do třetí formace. Ve druhé s Tomášem Hertlem by mohl zůstat Hynek Zohorna, neboť Jalonen řekl: "Líbil se mi vedle Hertla, dal mu na křídle rychlost. Tomáš takové hráče potřebuje vedle sebe na obou stranách. Pokud lajny nefungují, je potřeba nějaké změny udělat. Teď zapojíme Pastu, pak Kämpfa. Potřebujeme všechny dílky složit dohromady," uvedl kouč.