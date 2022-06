Složení skupin se odvíjí od postavení jednotlivých zemí na žebříčku IIHF, v němž jsou Češi momentálně pátí, což je papírově řadí znovu do skupiny v Tampere, kde by na ně čekali stejně jako letos domácí Finsko, Švédsko, ale také další přemožitel Rakousko. Dále pak Německo, Dánsko, Francie a Maďarsko.

„Před pár dny ale na svaz dorazila zpráva z organizačního výboru, která nám dává na vědomí, že je připraven přesun Česka do skupiny B v Rize výměnou za USA. Jako odůvodnění takového kroku přichází vysvětlení, že by český tým dokázal v Lotyšsku přitáhnout výraznou část příznivců. V zásadě nejsme proti, posvětit takovou výměnu ale musí Rada IIHF, která se zatím nesešla. Možná i proto dosud není zveřejněn detailní program šampionátu v příštím roce," přibližuje Černý.

V Rize, která hostila mistrovství světa v letech 2006 a 2021, by českými soupeři byly Kanada, Švýcarsko, Slovensko, Lotyšsko, Norsko, Kazachstán a Slovinsko. Původně do skupiny B určení Američané by hráli v Tampere. Národní tým by si tak z letoška zopakoval jen souboj s Kanaďany, domácími Lotyši a Nory.