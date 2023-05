Riga (od našeho zpravodaje) - Kanaďané vlétli do utkání dominantně, o čemž svědčí také poměr střel 19:4. Po úvodních pár „oťukávacích" minutách totiž kanadský tým ten český přebrusloval, šikovnou kombinací se dostával do útočné třetiny a vytvářel v ní kolotoč. Bylo vlastně jen otázkou času, kdy se soupeř prosadí a jistého Vejmelku poprvé překoná. Stalo se tak při druhé kanadské přesilovce, kdy Krebs střelou do protipohybu nedal českému muži s maskou šanci.