Úvodní třetina se českému týmu nepovedla. „Do prvního gólu to nebylo špatné. Na Američanech ale byla vidět velká chuť chodit do brány, rázem to bylo 0:2. Díky krásné akci jsme snížili. Vyhráli jsme válku o puk v rohu a Jirka Černoch se trefil," hodnotil Duda. Čeští reprezentanti se při hře pět na pět prosadili po dlouhých 237 minutách.