Čeští hokejisté mají jasný cíl - vybojovat postup do čtvrtfinále. Splnění úkolu je blízko. Na kontě mají po pěti zápasech deset bodů, nyní páté Lotyšsko jich zatím vybojovalo osm a navíc už ve skupině B nastoupí k jedinému utkání proti Švédsku. To svěřence Kariho Jalonena kromě duelu s USA čeká ještě úterní bitva s domácím Finskem.

Ten také tvrdí, že českému hokeji chybí srdce válečníků a bojovníků. Důkaz mu poskytl i duel s Norskem. „Musíme se umět postavit jeden za druhého. Když můj spoluhráč na ledě, což je takový můj brácha, dostane naloženo, tak tam musí být takový servis, že ten frajer to pocítí a nikdy už to neudělá," prohlásil bez rozpaků.„Proto je hokej kolektivní sport a hráči mají stát pospolu. Jenže našeho napadeného hráče se nikdo nezastane, a to byli blízko i zkušení kluci," kroutil hlavou Duda. „Příklad by si měli vzít ze Švýcarska. Takhle si představuji fungující tým," dodal už v sobotu po utkání v pořadu Příklep extra na Sport.cz.