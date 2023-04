V Plzni, kde bude nároďák tři dny trénovat a pak se přesune do Německa ke dvěma duelům Euro Hockey Challenge proti domácímu výběru (ve čtvrtek 13. dubna v Kasselu a o dva dny později ve Frankfurtu nad Mohanem), se budou hlásit i brankáři Dominik Pavlát z Plzně a Nick Malík z finského klubu KooKoo Kouvola, kteří můžou zažít debut národním týmu.

Postupně budou do přípravného kempu zváni další hráči, jimž skončí sezona na klubové úrovni. Do přípravy národního týmu by se navíc v následujících týdnech mělo zapojit ještě pět borců startujících na loňském bronzovém MS, kteří už ve svých klubech dohráli.