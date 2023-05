Riga (Od našeho zpravodaje) - Podle Zábranského Češi do duelu s Kanadou (15.20) opět nasadí 13 útočníků a sedm obránců. I pondělní trénink naznačil, že by se tak do zápasové sestavy neměli dostat obránce Knot a útočníci Tomášek i Chlapík. Koneckonců pouze právě tato trojice se společně s brankářem Hrubcem účastnila v úterý ranního předzápasového rozbruslení.

Turnajová matematika rovněž říká, že v případně úterního vítězství nad Kanadou budou Češi hrát čtvrteční čtvrtfinále proti Finsku a na zápas by se tak museli přesunout do Tampere. Prohra naopak nasměruje celek na USA, či Švédsko. Nicméně Zábranský odmítá, že by tým jakkoliv kalkuloval.

„Neřekl bych, že je to v kabině žhavé téma. Jakákoli výhra je pozitivní, dodá vám sebevědomí. Je to vzpruha. Věřím, že to dneska zvládneme a budeme výborně nastavení do čtvrtfinále. A stěhování? Není to nic, co bychom neměli zvládnout. Loni jsme z Tampere museli také přejet do Helsinek, i když teď je vzdálenost trošku jinačí. Takový je prostě turnaj," uzavírá Zábranský.