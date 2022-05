„Tým Kariho Jalonena byl před MS pasován do role favorita na zlato nebo alespoň na medaili. V přípravě soupeře válcoval, teď už ale favoritem není. Dojem z mužstva je rozpačitý," píše například deník Iltalehti.

„Jalonen ale přesto Ščotkovi dál věřil a chybujícímu bekovi dal překvapivý prostor v podobě 17 minut a 32 sekund na ledě. Třeba i Jakub Vrána se zdál ztracený v útočném pásmu a do defenzivy byl líný," upozorňuje dále Iltalehti.

Přesto nad koučem a českým týmem neláme hůl. „Kari Jalonen není žádný učedník. V týmu má vynikající hráče a může dojít daleko. Když se oba Jalonenové utkají v play off, Česká republika se může probudit jako medvěd z hibernace," dodává list.

Hlubší analýze podrobil ve svém komentáři český tým redaktor televize Yle Jussi Passi. Podle něj to zatím na mistrovství skřípe mezi Jalonenovým pojetím hokeje založeným na detailní organizaci hry a taktické preciznosti a českou tradicí vyvěrající z ofenzivní hravosti a z ní plynoucí převahy.

„Řeč těla Davida Pastrňáka, hvězdy NHL, mluvila jasně. Často postával kolem červené čáry a vypadal ztraceně. Jako by nevěděl, kam jet a co má dělat. A nebyl v tom sám. Jen na začátku druhé třetiny, kdy se Finsko dostalo pod souvislý tlak, to vypadalo, že se hraje česká hra," upozornil na světlý moment v jinak nepovedeném zápase národního týmu.