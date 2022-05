Tampere (Od našeho zpravodaje) - Nehledal výmluvy a přesně popisoval to, co český tým v duelu postrádal. "Měli jsme být víc na puku, celý zápas jsme hráli bez něj. Nedokázali jsme založit akci, útočníci i beci zbytečně dlouho drželi puk, navíc jsme celou dobu byli daleko od sebe," sypal ze sebe výtky David Pastrňák. V hledišti ho sledovala přítelkyně i maminka, leč radost jim on ani jeho parťáci nepřinesl.

Proč to s Finskem nevyšlo?

Dostali jsme dva rychlé góly v první třetině. Ta nám vůbec nevyšla a proti Finsku se pak zápas otáčí jen těžko. Do obrany hrají výborně.

Měli jste v hlavách podivnou situaci, že výhra za tři body vás pošle na Kanadu, zatímco jiný výsledek na Německo?

O tom vůbec nepadla řeč. My se chtěli co nejlépe připravit na čtvrtfinále, dostat se do nejlepší formy. To nám moc nevyšlo. Faulovali jsme a sami jsme se do přesilovky nedostali. Až ke konci za stavu 0:3. Finům přesilovky výrazně pomohli, zaslouženě byli více v pohybu. Musíme si teď odpočinout a hodit to za hlavu.

Jak nepříjemné bylo, že vy i Finové jste hráli stejným stylem?

Dost. Všichni se dobře doplňují a vědí, jak mají hrát. Není to žádná sranda, protože to stojí hodně sil. Útočník si musí pokaždé najet strašně nízko pro puk, to taky bere sílu. Měli jsme s tím zpočátku problém. Ale bylo to spíš námi, ne finskou hrou.

Slyšel jste, že fanoušci bučeli při pomalém zakládání útoků na vás i domácí?

Že bučeli na nás, to vím, ale na Finy jsem si nevšiml. No, asi se na to nekouká dobře a není to hezký pohled. Ale Fini to hrají už pár let, člověk na to musí najít recept. Ale já byl potěšen, že konečně přišlo hodně lidí. Je to lepší než poloprázdná hala.

Co tušíte o Němcích, kteří vás čekají ve čtvrtfinále?