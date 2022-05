V Anaheimu by zůstal

Jinak se v červenci může stát nechráněným volným hráčem. „Agent má za úkol sondovat momentální pozici na trhu. Vůbec bych se ale nebránil pokračování angažmá v Anaheimu. Dostával jsem tam hned výrazný prostor na ledě, v kabině byla dobrá parta, celé mi to přišlo fajn," prozrazuje Simon, jemuž se líbilo i místní počasí. „Mraky jsou tam jen pár dní v roce, jinak neustále slunečno," tvrdí.

„Zatím to na mě turnajovou atmosférou v Tampere moc nedýchlo, asi jsme přijeli ve středu ještě brzo a práce tady teprve finišovaly. Každým dnem se ten správný pocit ze šampionátu přibližuje," naznačuje a už se dívá vstřícněji i na kvalitu ledu v Nokia Areně. „Myslím, že už je přece jen o trochu lepší, skluznější a nedělá se ani tolik sněhu. Nebo je to možná i tím, že jsme si taky trošku přivykli," říká Simon.

„Podpora z hlediště určitě sehraje svou roli, ale hala sama o sobě vypadá opravdu hezky. Až tady nastoupí Colorado a Columbus, bude to důstojné prostředí pro zápas NHL," připomíná do Tampere na začátek listopadu naplánovaný duel zámořské ligy.

Systém praktikovaný finským koučem Jalonenem se mu zdá optimální. „Má svůj plán promakaný do detailů. Jak už hraju několik let hraju v zámoří, angličtina v kabině je pro mě úplně přirozená. Žádné problémy s komunikací nejsou," přibližuje Simon.

Při premiéře na šampionátu před sedmi lety byl překvapením nominace a benjamínkem týmu. „Byl jsem ještě hodně mladý, ale kluci mě skvěle vzali mezi sebe a dělali mi to o hodně lehčí. Tam jsem si fakt mohl jen hrát, bez větší tíhy odpovědnosti," vzpomíná.

V Bratislavě tvořil nejúdernější českou formaci s Frolíkem a Voráčkem, solidnímu výkonu chyběla už jenom medailová tečka. „Tehdy jsem si říkal, že to snad vyjde příště. A to je teď, i proto od sebe očekávám co nejlepší výkon, který pomůže týmu," tvrdí Simon.