Švédská reprezentace vstoupila do sezony s novým realizačním týmem. Asistentem generálního manažera národního týmu je 45letý Josef Boumedienne, který po celou sezonu v Severní Americe sledoval hvězdy NHL a AHL a jeho úkolem bylo tyto hvězdy pro mistrovství získat.

Hokejisté Lotyšska se radují z postupu do semifinále.

Asistent generálního manažera si ale selhání nepřipouští. "S týmem jsme spokojeni. Hráli jsme dost dobře na to, abychom vyhráli. Vrcholové sporty jsou brutální. Čtvrtfinále je zápas, který rozhoduje o tom, zda budete úspěšní, nebo ne. Dnes jsme nevyhráli, prostě je to tak," řekl Boumedienne webu Aftonbladet.se.

Boumedienne si nemyslí, že pro jejich příjezd mohl udělat víc. „Neřekl bych, že jsme to mohli ovlivnit. Měli jsme jednání s mnoha hráči. Z různých důvodů nakonec nedorazili. Došlo ke zraněním, byly nějaké rodinné důvody. Nemám pocit, že by byli hráči, kteří pozvánku odmítli, protože by nechtěli hrát mistrovství světa," dodal manažer Tre Kronor.