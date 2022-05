Jednatřicetiletý Schneider přišel předloni do Komety ze švýcarského celku Biel-Bienne. V základní části si připsal ve 43 zápasech 26 bodů za 20 branek a šest asistencí. V osmi duelech play off měl bod za gól. Po sezoně zamířil do Salcburku a slavil s ním titul v mezinárodní rakouské lize ICEHL. Na mistrovství světa se kanonýr, který působil také v letech 2007 až 2010 v mládežnických týmech Českých Budějovic a Znojma, představí potřetí.