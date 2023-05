Riga (od našeho zpravodaje) - Sám přiznává, že po utkání se Slovinskem byl jeho telefon poněkud žhavý. Vedle zájmu Färjestadu ještě řadu personálních změn v managementu a realizačním týmu zveřejnila Sparta, kde má ještě kontrakt. „Ale zatím jsou to spekulace," říká Tomášek o budoucí práci ve švédském klubu. „Že to někde vyplavalo, jsem se dozvěděl naštěstí až po zápase. Beru to jako součást práce novinářů, že musí šťourat. Není to fajn, když se máte soustředit na nároďák. Ale nezabývám se tím, je to na agentech."

Nicméně i podle informací Sport.cz je jeho odchod z pražského klubu stvrzen. Místo něj do Sparty přijde současný Tomáškův parťák z reprezentace Filip Chlapík. Sám Tomášek však jen neurčitě řekne: „Touhu jít do zahraničí mám. A když je nabídka zajímavá, tak o tom člověk přemýšlí. Ale i extraliga byla třeba tuto sezonu velmi kvalitní."

Je jasné, že 27letý útočník nechce ve chvíli, kdy obléká reprezentační dres, odkrývat karty o svém budoucím působišti. Hraje na svém prvním mistrovství světa, má pevné místo v sestavě. „A je to pro každého čest," upozorňuje.

Na gól sice ještě čeká, ale připsal si už čtyři asistentce a říká: „Zatím spíš přihrávám, a když to kluci trefí, je to pro mě to samé, jako bych ho dal sám. Třeba ten gól přijde, já se hlavně snažím tvořit hru a hrát stejně, kvůli čemu mě sem Kari (Jalonen) bral."

Foto: David Taneček, ČTK Martin Kaut, David Tomášek, Dominik Kubalík a Michal Kempný oslavují gól na mistrovství světa.

Těší ho, jak po počátečním problémech dokázal tým obrátit čtvrteční zápas se Slovinskem. Rovněž ho těší, že klapou přesilovky, reprezentace ani nehraje zbytečná oslabení. Zároveň herní trable proti Lotyšsku i Slovinsku byly varováním.

„Je důležité, že jsme proti Slovinsku ukázali srdce, protože se hraje 60 minut. A ve třetí třetině to už vypadalo, jak by mělo. Tím, že jsme získali tři body, beru pozitivně, že nám to dalo takovou facku. Ale je to varovný prst a taky mi přijde, že je těch facek víc. Je tady plno kluků poprvé. Napsalo se hodně, že nemáme hvězdy, takže je to o semknutí," popisuje důležité atributy Tomášek.