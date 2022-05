Tampere (Od našeho zpravodaje) - Obvykle jejich přesilovková formace chodí až jako druhá, tentokrát ale i vzhledem k předchozímu střídání Krejčího řady dostala přednost. A byť se dlouho nemohla dostat do pásma a kouč Jalonen už signalizoval vystřídání, tak přece jen Jakub Vrána po šikovném přiťuknutí od Jiřího Černocha přetavil šanci v gól.

Češi rázem vedli nad Nory 2:0. A získali klid.

Muž zápasu Česko - Norsko na hokejovém MS - David Pastrňák. Nepostradatelný muž české sestavy a lídr týmu.Video : Sport.cz

"Pochválil bych hlavně Čečeho (Černocha), jak mi to tam krásně dal. Našel mě před bránou a já už to tam v podstatě jen uklidil. Jsem rád i z toho pohledu, že to byl gól na 2:0 a mohlo se nám hrát trochu lépe. A především, že jsme utkání nakonec zvládli a vyhráli," říkal Vrána.

Nemá cenu si lhát, že právě od něj se očekává přísun gólů. Takový je jeho hlavní úkol v NHL, ten stejný měl plnit i v národním týmu. Jenže v prvních třech zápasech se soužil, až ho nakonec Jalonen z druhé Hertlovy lajny přesunul do třetí.

"Dal jsem gól, potěší to, ale my jsme jako jeden tým. Důležité je, jaká děláme rozhodnutí na ledě k tomu, aby ten tým mohl vyhrát," vykládal diplomaticky. "Ale měl jsem to v hlavě. Pak už záleží na tom, jak se s tím hráč vyrovná. Já jsem rád, že jsem tomu týmu mohl pomoct jinak. Snažím se hrát tak, abychom si vytvářeli šance, hráli dobře dozadu a měli šanci vyhrávat."

Je pravda, že i v minulém zápase s Lotyšskem ho Jalonen chválil, že bojoval. Po jednom střetu dokonce odkulhal do kabiny, ale duel nakonec dohrál. A i teď velebí lékařský tým, že ho brzy dal do kupy. "Není to nic vážného," ujišťuje.

Česko má - při vší úctě - teď za sebou trio zápasů s hokejovými trpaslíky. Po blamáži s Rakouskem předvedlo proti Lotyšsku i Norsku kontrolovaný výkon, ale svou skutečnou tvář a formu prokáže zkraje příštího týdne. V pondělí hraje proti Spojeným státům a v úterý proti domácím Finům. A dozajista to bude generálka před čtvrtfinále, na které s velkou pravděpodobností vyrazí do Helsinek (v Tampere zůstávají Finové a jen vítěz skupiny).