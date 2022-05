Předtím stejnou metu pokořil i v Třinci, ale za národní tým odehrál už 46 zápasů a na kontě má pouhých šest gólů. „Nevím, čím to je. Jak roste počet reprezentačních utkání bez gólu, tak je člověk už trochu v křeči. Možná se to stává i mně," přemítá Stránský

Na branku v reprezentačním dresu čeká od loňského listopadu. „Příčinu už ani nehledám, abych se sám neničil. Snažím se aspoň na tréninku dávat góly. Když tomu jdete naproti a věříte si, tak to snad přijde i v zápase. Doufám, že co nejdřív a třeba půjde o důležitou trefu," uvažuje.

Když jako kanonýr selhává, snaží se dostat do hry jinak. „Makám pro tým, i když mi góly nepadají. Udělám si svoji práci a budu se snažit co nejvíc pomoct klukům, ať jsem platný. Není to tak, že mi záleží na nějakých osobních statistikách. Klidně budu na nule dál, když budeme vyhrávat," tvrdí Stránský.