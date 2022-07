Před bývalým obráncem, který takřka celou hráčskou dráhu strávil v Bostonu, jsou však i další úkoly, které musí vyřešit. Sweeney se snaží dohodnout s veterány Patricem Bergeronem a Davidem Krejčím, jedná také o výši kontraktu s novou českou posilou Pavlem Zachou. A mezitím musí odrážet novinářské otázky na stav rokování s Pastrňákem.

„David je superstar v rámci ligy i po celém světě. Úžasná osobnost a neskutečný charakter. Po celou dobu, co ho znám," pravil Sweeney.

Během draftu v Montrealu se bostonský GM sešel s Pastrňákovými agenty J.P. Barrym a Alešem Volkem a vzájemné oťukávání označil za slibnou cestu vpřed. Podle některých zdrojů by Bruins chtěli mít jasno do začátku sezony, dle jiných už do startu zářijového tréninkového kempu.

Pokud by se vyjednávací strany neshodly a ani jedna by nehodlala učinit ústupky, pak by byl logickým vyústěním Pastrňákův trejd, ze kterého by Bruins mohli profitovat aspoň výběry v draftu nebo ziskem nadaných mladíků. Nechat Pastrňáka odejít příští rok jako volného hráče bez náhrady by byl pochopitelně nonsens. Krizovým variantám by se však Sweeney podle vlastních slov rád vyhnul.

Představami o výši nového Pastrňákova kontraktu ovšem v minulých dnech trochu zatřásl Johnny Gaudreau. Druhý nejproduktivnější borec minulé sezony (40+75) odvrhl nabídku Calgary, aby podepsal v přehlíženém Columbusu za 9,75 milionu na rok (68,25 milionu/7 let). Hráč, který je stejně jako Pastrňák křídlo, navíc s vyšší produktivitou.

Nejlépe placení hráči v NHL 1. Connor McDavid - Edmonton: 12,5 milionu na rok (100 milionů na 8 let) 2. Artěmij Panarin - NY Rangers: 11,642 milionu na rok (81.5 milionu na sedm let) 3. Auston Matthews - Toronto: 11,64 milionu na rok (54,5 milionu na pět let) 4. Erik Karlsson - San Jose: 11,5 milionu na rok (92 milionů na 8 let) 5. Leon Draisaitl - Edmonton: 11,333 milionu na rok (68 milionů na šest let) 6.-7. Drew Doughty - Los Angeles: 11 milionů na rok (88 milionů na osm let) 6.-7. John Tavares - Toronto: 11 milionů na rok (77 milionů na 7 let) 8. Mitch Marner - Toronto: 10,903 milionu na rok (65,4 milionu na šest let) 9.-11. Carey Price - Montreal: 10,5 milionu na rok (84 milionů na 8 let) 9.-11. Patrick Kane - Chicago: 10,5 milionu na rok (84 milionů na 8 let) 9.-11. Jonathan Toews - Chicago: 10,5 milionu na rok (84 milionů na 8 let)

Pro Pastrňákův příští kontrakt by ale měla být o něco směrodatnější smlouva obránce Charlieho McAvoye, který je s 9,5 milionu dolarů na sezonu nejlépe placeným bostonským hráčem. Na rodáka z Havířova by tak určitě mělo čekat víc než 10 milionů dolarů ročně, a tedy i nejvyšší kontrakt v klubových dějinách Bruins.

Fanouškovské blogy v Pastrňákově případě upozorňují na osmičkovou magii. Hráč s číslem 88 by podle nich mohl podškrábnout stylově smlouvu na 8 let za 88 milionů dolarů...

Pokud by k takové výšce Bruins skutečně dospěli, překonal by jejich kanonýr mj. Jakuba Voráčka, jenž po podpisu smlouvy v roce 2015 pobíral u Flyers první dva roky 10 milionů dolarů hrubého. S jedenácti miliony za rok by Pastrňák mohl dorovnat i Jaromíra Jágra, jenž v roce 2001 ve Washingtonu podepsal na sedm let za 77 milionů, než výšku jeho kontraktu skrouhla o 24 procent výluka v sezoně 2004-05 a nová kolektivní smlouva.

Jedenáct milionů dolarů na rok mají aktuálně v NHL kapitán Toronta John Tavares a lídr obrany Kings Drew Doughty. A Pastrňákův přínos pro tým je ve srovnání s nimi minimálně stejný, možná i o něco vyšší.

Od sezony 2014-15, kdy vstoupil jako osmnáctiletý do NHL, nastřílel český útočník za Bruins 240 gólů. V tomto intervalu devátý nejvyšší počet ze všech hráčů. Když je zdravý, v pohodě by se měl dostat na 40 branek za sezonu a klidně atakovat i padesátku. Jako v ročníku 2019-20, kdy ho o překonání mety připravilo předčasné ukončení základní části kvůli covidu.