Jako druhý byl draftován Šimon Nemec, jenž podepsal tříletou smlouvu s New Jersey. Osmnáctiletý obránce si ročně přijde na 950 tisíc dolarů (asi 23 milionů korun). Nemec v uplynulém ročníku působil v Nitře, i on hrál za reprezentaci na olympijských hrách v Pekingu, kde získal bronz.

Vidět byly i české barvy, když si obránce Davida Jiříčka vybral ze šestého místa Columbus, kde se stane spoluhráčem zkušeného Jakuba Voráčka. "Bylo to něco úžasného. Sen, který se stal skutečností," přiblížil své pocity Jiříček v rozhovoru pro nhl.com. S klubem uzavřel tříletou nováčkovskou smlouvu.

Osmnáctiletý útočník Matyáš Šapovaliv, který má za sebou například MS hráčů do 18 let, byl draftován Vegas. Konkurenční Ottawa pro změnu vsadila na stejně starého Tomáše Hamaru. Ten v klubu podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu, která mu údajně zaručí příjem 2,57 milionu dolarů. Obránce Marka Alschera, který hájil v juniorské WHL barvy Portlandu, získala Florida. Útočník Sparty Petr Hauser patří po draftu New Jersey Devils.