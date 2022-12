Jenže gólmanská dvojka jde do hry často na druhé zápasy proti stejnému soupeři v řadě, nebo třeba na závěrečná utkání šňůry venkovních duelů. „Tedy v situaci, kdy obvykle tým už nemá tolik energie, , nebo už se hráči vidí v letadle na cestě domů," naznačuje expert, jak složité to má brankář číslo 2 v klubu NHL. „Vyrovnat se s pozicí dvojky je ořech."

Po přesunu do Winnipegu je prý všechno jinak. „Už jsem si našel svůj rytmus. Nejdůležitější je být připravený. To se jednoduše řekne, ale když nemáte zápasové tempo, tak to není úplně snadné," přiznává. „Musím poděkovat trenérovi gólmanů. To, co děláme na ledě i mimo led, mě drží ve fázi být připravený."