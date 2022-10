„Je důležité, že jsme po dvou porážkách zabodovali. A vezeme si domů první výhru před premiérovým domácím zápasem," těší se už Mrázek do United Center, kde Chicago přivítá v noci na sobotu jeho bývalý klub Detroit s početnou ekipou českých hráčů.

Své první vítězství v dresu s indiánem na hrudi Mrázek věnoval dědečkovi své partnerky Sáry Olivové. „Odešel po těžké nemoci. Ten by se ráno díval na výsledky... Je to pro něho."

„Není to moje zásluha. Ta výhra patří hráčům, kteří se obětují. My se jim jenom snažíme vytvořit nějaký plán. Ale pocit je to příjemný. Možná večer padne nějaká ta sklenička vína navíc," řekl Richardson.