Na jeden večer se zápasový program odmlčí, hokejisté zasednou u rodinného stolu a baští krocana. Pro evropské fanoušky je pak následný páteční rozvrh duelů vysloveným balzámem. Hned osm jich startuje v příznivých časech, včetně utkání Boston-Detroit (19 h SEČ).

Odehraná necelá čtvrtina sezony je však taky signálem pro vedení klubů a neoficiálním ukazatelem, kam jejich naděje směřují. A podle historických dat jsou to poměrně přesné odhady. Od sezony 2005-06 se z 240 týmů, které byly na Den díkůvzdání na pozicích pro play off, probojovalo do vyřazovací části 184, což je 76,7 procenta. A jen dva týmy v éře platových stropů vypadly z osmičky, když byly o deset a více bodů nad postupovou hranou.

„Pokud jsme šli do tohoto svátku v dobrém postavení v tabulce, sezona se povedla,“ potvrdil bývalý generální manažer Bostonu a Edmontonu Peter Chiarelli.

Foto: Perry Nelson, Reuters Leon Draisaitl (vpravo) s Conorem McDavidem režírovali výhru Edmontonu nad Islanders.

Trendy jednotlivých týmů už jsou na Den díkůvzdání dané. Když některý vstoupil do sezony odhodlaně a vyhoupnul se k čelu konference, není moc pravděpodobné, že by se měl najednou zcela propadnout. A naopak.

Ale také to pochopitelně není dogma, což by mohli potvrdit hlavně v St. Louis. Hokejisté Blues měli v ročníku 2017-18 nad posledním postupovým místem desetibodový polštář, ale play off stejně nehráli. O rok později byli na Den díkůvzdání v tabulce Západní konference předposlední se sedmibodovým odstupem. A pointa? Slavili Stanley Cup.

V současné NHL však stále víc platí, že se větší bodové ztráty složitě mažou. Hraje se hodně divizních zápasů, a pokud mužstvo nabere manko, má problém. „Z vlastní zkušenosti vím, že není dobré se utěšovat tím, že do konce zbývá hodně času. Přijdou Vánoce, pak tu máte Utkání hvězd a najednou je play off za dveřmi,“ prohlásil bývalý chicagský kapitán Jonathan Toews.

Z mužstev, jež byla před sezonou v okruhu favoritů, by si měli dávat majzla hlavně v Edmontonu. Connor McDavid, Leon Draisaitl a spol. ztrácejí na místo druhé divoké karty Západu, kterou drží Seattle, už deset bodů… A největší ztráta, kterou se dohánějícímu týmu podařilo překonat a dojít do play off, je v minulém desetiletí 8 bodů (Dallas v sezoně 2013-14). Z ambiciózních týmů by se na pozoru měli mít na Východě i v Pittsburghu (-3), nebo v New Jersey (-4). Na Západě pak v Nashvillu (-5) a v Minnesotě (-7).