Článek
Na kanadského všeuměla si hosté dávali extrémní pozor, o góly se však postarali nenápadní členové druhé a třetí lajny Edmontonu. Vyrovnávací branka Jasona Dickinsona na 3:3 v 52. minutě by ale nepadla, nebýt Gudasovy osudové chyby.
Pětatřicetiletý bek couval, jenže těsně za modrou čárou sebou praštil o led. Otevřel se tak prostor pro Mattiase Ekholma, jehož dělovku sice Lukáš Dostál vyrazil, ale Dickinson dorážel úspěšně. Ještě veseleji bylo v Rogers Place necelé dvě minuty před koncem, když se podruhé v utkání prosadil Kasperi Kapanen.
„Strašně těžká prohra, spoustu věcí jsme udělali správně. Jsme evidentně konkurenceschopní, naše hra má konzistenci i strukturu, jakou jsme měli už v základní části,“ tvrdil trenér Anaheimu Joel Quenneville.
Kromě Gudase ovšem neměli slunný den ani další zkušení borci Ducks. Čtyřiatřicetiletý Chris Kreider před druhým edmontonským gólem ledabyle ztratil puk ve středním pásmu. Hosté pak ovšem kontrovali třemi trefami ve druhé třetině, když na všech se podílel Troy Terry (2+1).
Ale i po Gudasově chybě a následně Kapanenově gólu z 59. minuty se však Anaheim mohl vrátit do hry. S Dostálem na střídačce a jedním hráčem v poli navíc Ducks vyšachovali brankáře Connora Ingrama a 15 sekund před koncem měl vyrovnání na hokejce Mikael Granlund. Jenže 34letému Finovi sjel před odkrytou brankou puk z čepele a trefil jen mimo tyče stojícího edmontonského gólmana.
„Věděli jsme, že to bude těžké, ale nesmíme dělat pitomé chyby a hrát trochu víc play off hokej,“ řekl trefně švédský útočník poražených Leo Carlsson.
Zatímco pro Gudase to byl 58. zápas v play off, první od finále Stanley Cupu 2023, kdy hrál ještě za Floridu, Dostál v zámořské vyřazovací části chytal premiérově. A před zápasem se připravoval hlavně na McDavida.
„Pro brankáře je nebezpečný tím, jak všechno dokáže udělat ve velké rychlosti, kontroluje puk, v tom je jedinečný. A má i dobrou střelu,“ uvedl v blogu pro NHL.com/cs Dostál. McDavidovi sice v noci na úterý zlikvidoval tři střely, uzdravenému Leonu Draisaitlovi dvě, ale nakonec nestačilo ani celkem 30 úspěšných zákroků anaheimského gólmana.
„Jsme zklamaní, ale to v nás vytváří ještě větší hlad a odhodlání,“ prohlásil kouč Quenneville.
Ve druhém zápase v noci na čtvrtek ovšem bude Dostál pod ještě větším psychickým tlakem. Že by nebodoval dvakrát po sobě v play off, se McDavidovi za 96 startů ve vyřazovací části NHL přihodilo jen čtyřikrát. Naposledy v předloňském finále s Floridou.