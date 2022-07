Bylo to něco neuvěřitelného. Upřímně jsem si myslel, že to nebudu tolik prožívat, ale naskočila mi a husí kůže. Nepopsatelný zážitek, který si doteď moc užívám. Můj nejlepší den v životě. Atmosféra v Montrealu byla parádní.

Rozhodlo o vaši pozici povedené dubnové mistrovství světa hokejistů do 18 let, na kterém jste se stal s devíti góly nejlepším střelcem i nejužitečnějším hráčem turnaje?

Zatím to úplně nevím, teprve to budeme řešit. Ale já se určitě chci porvat o NHL. Kdyby to nevyšlo, tak bych mohl hrát na farmě nebo ještě na rok ve Varech. Možností je víc.

Buffalo si v prvním kole vybralo další dva centry Matthewa Savoie a Noaha Östlunda. Nebude o to těžší se prosadit do hlavního týmu?

Hned v sobotu jsem se z Montrealu přesunul do Buffala. Cesta autem trvala skoro sedm hodin, ale jel jsem i s Noahem. Tak jsme kecali a uteklo to jako voda. Od středy mě tu čeká development camp pro mladé a nadějné hráče. Moc se na něj těším, všichni se tu budou chtít ukázat. Lidé z týmu už ním řekli, co nás bude čekat. Navíc já jsem byl v Buffalo ještě před draftem na testování NHL Combine. Takže je fajn, že už to tu trochu znám.