Ačkoli Lightning získali loni nejslavnější hokejovou trofej už potřetí, do Bílého domu se nyní dostali poprvé. Po prvním triumfu je o cestu do Washingtonu připravila výluka NHL v sezoně 2004/05 a jejich další návštěva se zase odkládala kvůli pandemii tak dlouho, až nakonec slavili v Bílém domě dva tituly za sebou.

"Docela se to protahovalo. Nebyli jsme si jistí, jestli tuto možnost dostaneme, ale rozhodně to čekání za to stálo," uvedl kanadský kapitán Tampy Bay Steven Stamkos, jenž během slavnosti přenechal proslov jménem mužstva svému americkému zástupci Ryanu McDonaghovi.