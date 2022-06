"Na dnešku je skvělé, že to není včerejšek," pravil Cooper před odletem do Denveru. "Teď se moje myšlenky obrací jen k pátému zápasu. Hora, na kterou šplháme, je o něco vyšší, ale pořád stoupáme. Stejně bychom museli vyhrát zápas venku. Tak proč ne ten příští?" hlásal kouč Tampy.

"Byla to těžká rána, ještě jsme ale neprohráli. Jde o to, kdo se první dostane ke čtyřem výhrám. A ne ke třem. Jestli se z téhle situace nějaký tým dokáže vyhrabat, tak je to ten náš. My tomu věříme," prohlásil útočník Pat Maroon.