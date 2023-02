Jakmile se ale Vejmelka objevil v brankovišti proti Predators, začalo se spekulovat o tom, že jeho výměna do LA v jednom balíčku s Chychrunem zase padla.

Jenže potenciálních míst, kde by odchovanec Třebíče mohl zanedlouho zaparkovat, je mnohem víc.

Po posile do brankoviště se dívají v Pittsburghu, který v loňském play off kvůli zraněním prvních dvou gólmanů ztratil šanci na úspěch. Navíc Tristan Jarry nemá na příští sezonu smlouvu a Vejmelkův plat 2,7 milionu dolarů by mohl nalákat generálního manažera Penguins Rona Hextalla.