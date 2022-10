„Chvíli trvá, než si člověk zvykne na nové spoluhráče. Ale když se podíváte, jak hrál Palát v útočném pásmu, jak si pokrýval puk, tak to byl přesně ten hráč, jakého jsme vídali předtím," tvrdil kouč Ruff, který k prvním bodům Devils přispěl i tím, že od druhé třetiny stáhl hru na tři lajny a dostal tým do tempa.

„Ale to jsme nedali ještě další velké šance," mínil trenérský veterán. A na mysli měl i Palátův bekhend, který Stolarz vyrazil ramenem. Celkově odehrál český forvard přes 18 minut a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání.

„Ondra je kluk zaplňující většinu kolonek, které od hráče potřebujete. Asi nebude mít bod na zápas, ale je to borec, který může nastoupit v jakékoli pětce, s různými spoluhráči, v přesilovce i v oslabení. Vždycky do toho dává 100 procent. A má v sobě zkušenosti ze tří finále Stanley Cupu v řadě, v play off hrál pokaždé úžasně. Takový hráč je potřeba, aby ty mladší nasměroval, něco v pravý moment řekl. Hrát hezký mladý hokej je sice fajn, ale nic nenahradí úspěch," napsal ve svém komentáři pro Sport.cz nejproduktivnější hráč v dějinách Devils Patrik Eliáš.