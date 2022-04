Lightning se po slabším období vehementně hlásí o slovo. Z minulých šesti startů vyhráli pět, a hlavně ty tři poslední stály za to. Osmičku nadělili pravděpodobným soupeřům pro první kolo z Toronta, šest kousků přibalili Nashvillu a v neděli si otevřeli střelnici u sousedů na Floridě (8:4), což bylo pro hráče Tampy obzvlášť sladké. Před Silvestrem totiž od Panthers slízli devět gólů... Teď ale největším rivalům ukončili sérii třinácti vítězných duelů.

Zase se potvrzují slova gólmana Toronta Petra Mrázka: „Dokud je ve hře Tampa, tak ve Východní konferenci nemůžete říct, že jste favoritem na Stanley Cup."

Jeho vítězové z let 2020 a 2021 si přitom od začátku dubna procházeli chudičkým obdobím: vyhráli jeden zápas ze šesti, a i když měli postup do play off jasný, v zámořských médiích se rozjely teorie o ztrátě motivace a syndromu vyhoření. Jak je vidět, tak byly dost předčasné.

„Sami jsme ale cítili nervozitu, protože jsme byli zvyklí střílet hodně gólů. Pořád se hodně rozebíralo, proč nám to tam nepadá. Ale to je hokej. Situace se může změnit během pár utkání," líčil kouč Jon Cooper.

Nářky trenérů Tampou znemožněných týmů byly v uplynulém týdnu dost podobné.

„Zjistili jsme, jak tvrdě budeme muset hrát, abychom se vůbec mohli měřit s mužstvem takových kvalit," tvrdil po debaklu 1:8 kouč Toronta Sheldon Keefe.

„Když dáte tolik prostoru tak skvělým hráčům, nemůžete čekat nic jiného," glosoval výsledek 2:6 trenér Nashvillu John Hynes.

Nejrazantnější prohlášení směrem k play off ale udělali Lightning na ledě Panthers. „Dali jsme do zápasu úplně všechno, jenže to nestačilo. Soupeř byl prostě výborný," uvědomil si kouč Andrew Brunette.

Nedávno si přitom obránce Floridy Radko Gudas v rozhovoru pro Sport.cz pochvaloval, jak se poměry v Atlantické divizi během sezony změnily.

„Myslím, že jsme se Tampě dostali pod kůži. Vždycky je to s nimi hodně vyhrocené, ale Lightning už vědí, že máme natolik dobrý tým, abychom je i v play off dokázali porazit," mínil český tvrďák.

V loňském prvním kole se vzájemná série floridských týmů protáhla na šest utkání, zkušenosti však stále hrají jasně ve prospěch Tampy.

K dispozici má ruského dlouhána v brance Andreje Vasilevského, loňského vítěze Conn Smythe Trophy, který v případě potřeby zavře klec na sedm západů. Jeho krajan Nikita Kučerov mezitím za posledních šest startů nasbíral 16 bodů (8+8) a kapitán Steven Stamkos dokonce 17 (5+12).

„Play off je za dveřmi a my na něj chceme být kvalitně nachystáni," vyhlásil Cooper.

Ve vyřazovací části se sice může ledacos zvrtnout, ale Lightning do ní půjdou zase jako favorit.

„Klidně to můžou vyhrát potřetí v řadě," myslí si i nejproduktivnější hráč v dějinách New Jersey Devils Patrik Eliáš.