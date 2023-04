Pokud se k tomu přičtou i postupy New York Knicks a Brooklyn Nets v NBA, máme tu situaci, jaká tu nebyla dokonce od roku 1994. Ten je posvátný pro každého fanouška Rangers, kteří vedeni Markem Messierem v prvním kole přejeli 4:0 Islanders, v konferenčním finále na sedm zápasů otočili sérii s Devils a nakonec vydřeli i Stanley Cup.

V roce 2007 už z newyorského pohledu tak veselo nebylo. Rangers vedení Jaromírem Jágrem sice v prvním kole zválcovali Atlantu, ale ve druhém jim vystavilo stopku Buffalo, které si předtím poradilo s Islanders. A ve druhém kole s Ottawou vypadli i Devils s Patrikem Eliášem. Kdo se tedy stane letošním králem města, které nikdy nespí?

„O ty další dva se moc nestarám, ale hlavně že tam jsme my," vtipkoval kouč Rangers Gerard Gallant. Pokud ale na špici Metropolitní divize vydrží Carolina, čekají na tým z Manhattanu hned v prvním kole právě Devils.

„A já si myslím, že by to byla pro naše kluky výhoda," řekl Sport.cz nejproduktivnější hráč historie New Jersey Patrik Eliáš, který je momentálně v USA a má v plánu vyšponovanou sérii sledovat přímo v Prudential Center a v Madison Square Garden.

„Právě teď to vypadá, že budeme hrát s Jersey. Je to tam 35 minut jízdy autobusem a bylo by to zajímavé i zábavné. Každopádně by to byla těžká série," míní Gallant, který ale už dříve řekl, že pro Rangers je cílem pouze Stanley Cup.

Blueshirts mají výborného gólmana Igora Šesťorkina i zdatné beky. Útočné formace vyztužili posilami Patrickem Kanem a Vladimirem Tarasenkem. Sebevědomí můžou rozdávat.

Devils, kteří jsou v play off prvně od roku 2018, ale chtějí předvést, jaký pokrok udělali. Klíčové pro jejich ambice budou výkony Vítka Vaněčka, který by měl být na začátku play off jedničkou. Ve vyřazovací části tradičně rozkvetou i výkony Ondřeje Paláta. Nejproduktivnější hráči New Jersey Jack Hughes, Nico Hischier a Jesper Bratt mají ale s bitvami o Stanley Cup žádné, nebo jen minimální zkušenosti.

Foto: Frank Franklin II, ČTK/AP Brankář New Jersey Devils Vítek Vaněček se raduje z vítezství nad Rangers.

„I tak si myslím, že překvapíme. Vidím to minimálně na konferenční finále," hecuje Eliáš.

Pak jsou tu ale ještě Islanders. Ti třetí vzadu, kteří se mezi nejlepší osmičku Východu protáhli na poslední chvíli. A letos se s nimi tolik nepočítá. Ale Eliáš před nimi varuje.

„Jestli jsem někoho do play off nechtěl, tak jsou to Islanders. To je tým stavěný přesně na tyhle zápasy. Defenzivní, úporný. Rukopis (generálního manažera) Lou Lamoriella se nezapře. A k tomu mají gólmana Ilju Sorokina, pro mě asi nejužitečnějšího hráče základní části, bez kterého by to letos neuhráli. A brankář je v play off ten nejdůležitější post. Když se ‚zblázní', budou to mít proti Islanders všichni strašně těžké."