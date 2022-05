"Nám by určitě ekonomicky neprospělo, kdyby se tu pár měsíců před mistrovstvím odehrálo x zápasů s hráči NHL. Český trh není tak bohatý, aby lidi zaplatili tolik peněz za drahé lístky za obě akce. To je ten hlavní problém," řekl generální sekretář Martin Urban serveru iDNES.cz.

"Nechci říct, že NHL si může dělat, co chce, ale my bychom to neorganizovali. Oni něco vymyslí, dají podmínky a zeptají se: Chcete, nechcete?" prohlásil Urban.