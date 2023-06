Golden Knights, jejichž barvy hájil Nosek čtyři sezony mezi lety 2017 a 2021, dokázali získat Stanley Cup již ve své šesté sezoně právě od roku 2017, kdy rozšířili peloton účastníků NHL. Mimořádnou sezonu zakončili finálovým triumfem 4:1 na zápasy nad Florida Panthers. Na sobotu jsou naplánované oslavy a lze očekávat, že ve "městě hříchu" budou velkolepé. I proto, jak moc si hokej v Las Vegas lidé užívají.

"Oni říkají, že to mají jako svoje dítě, že je to jejich malé děťátko. Fanouškovská základna se tam s příchodem Golden Knights dočkala svého prvního týmu z těch čtyř největších profesionálních soutěží v USA. A je to znát. Atmosféra je tam parádní. A říká se, že prostředí na hokej ve Vegas je nejlepší v celé lize. Lidi tam nejsou hokejově tak vzdělaní a mnozí na začátku hokej pořádně ani neznali, ale jsou neskutečně oddaní a moc si to užívají. Hokej ve Vegas, to je jedna velká party. Oni dobře vědí, jak tam z toho tu show udělat," přiblížil Nosek.

Týmu podle jeho názoru ohromně pomohlo, jakým způsobem do ligy vstoupil. Hned při debutu v sezoně 2017/18 šokoval celou NHL postupem až do finále, v němž nestačil na Washington. Ke špičce se od té doby hlásí každým rokem, jen předchozí ročník 2021/22 přinesl zklamání, když Golden Knights skončila poprvé sezona už po základní části.

"Myslím, že první rok to hrozně nakopnul a dostal do toho hodně i diváky, vtáhl je. Jen udělat každý rok play off je hodně těžké, a to bez ohledu na to, zda jste v lize krátce, nebo sto let. Ve Vegas byl ale od samého počátku úspěšný tým. A potvrdilo se to i v těch letech potom," připomněl Nosek roky 2020 a 2021, kdy mužstvo Vegas ztroskotalo až v boji o postup do finále.

"Asi je tam dobrý vzduch," smál se Nosek. "Myslím si, že to je jedno s druhým. Znám majitele, je to suprový chlap, který udělá vše pro tým a vše pro úspěch. Je to tam celkově dobře nastavené. A pomohlo i to, jak jsou nastavené podmínky rozšiřovacího draftu, díky tomu mohli přijít třeba hráči jako jsou Reilly Smith a Jonathan Marchessault z Floridy. Myslím, že určitý vliv má také to, že ve Vegas máte 300 dní v roce sluníčko. I když není pořád teplo, je to určitě příjemné," doplnil již vážněji Nosek.

Foto: Stephen R. Sylvanie, Reuters Matthew Tkachuk patřil ke klíčovým postavám Floridy

Posledním dílkem úspěšné skládačky se stal trenér Bruce Cassidy, jehož dobře zná, neboť osmapadesátiletý kouč byl ještě v předchozí sezoně šéfem střídačky Bostonu v Noskově prvním roce u Bruins.

"Poslouchal jsem rozhovor s kapitánem Markem Stonem, který říkal, že trenér přinesl intenzitu. Tak to asi zafungovalo a asi to tak bude. Pravdou je, že ti dva trenéři, kteří tam byli a já je mohl poznat, byli úplně jiní," připomněl Nosek předchozí kouče Gerarda Gallanta a Petera DeBoera. "Bruce Cassidy je nová krev. A také trenér, který vás dokáže dostat trošku do nepohody ve snaze z vás vyždímat ještě o něco víc. Někdo na to pak psychicky má, aby to ustál a nakopne ho to dál, někdo na to naopak nemá, ale to už je pak na trenérovi, aby si to vyhodnotil," podotkl Nosek.

Sám sledoval finálovou sérii s rozporuplnými pocity. "Nebudu vám nic nalhávat, to obsazení finále bylo po osobní stránce trošku nepříjemné. Jeden tým nás vyřadil v prvním kole a za druhý jsem hrál. Na sledování to nebylo z téhle stránky nic moc, ale když můžu, tak se na finále dívám. A tím, jak jsem pořád ještě v Americe a byl na to čas, tak jsem to sledoval, i když ne úplně nadšeně. Ale každého zajímá, kdo vyhraje. A i tím, že tam bylo Vegas, tak mě to přece jen zajímalo ještě o trochu víc," připustil Nosek.

Je zřejmé, že o poznání horší pro něho bylo vidět ve finále Floridu, jíž se podařilo v 1. kole poslat na dovolenou Bruins, přestože suverén základní části a hlavní favorit na zisk Stanley Cupu měl na své straně vedení 3:1.

"V play off to tak je a také to tak vždycky bude, že se základní část úplně maže. Nejsme první a rozhodně ani poslední, kdo takhle vypadl v prvním kole. Tam žádné jistoty neexistují. Je to kruté pro hráče týmu, který takhle vypadne, ale myslím, že pro nestranného diváka je určitě zajímavé, když není jasné, kdo vyhraje. A vyhrát může úplně kdokoliv," uvedl Nosek.

Foto: Stephen R. Sylvanie, Reuters Mark Stone (61) a Brett Howden z Vegas při pátém zápase finálové série s Floridou.

Las Vegas má i nadále v srdci, byť v současném klubu nemá pevné vazby. "Není to tak, že bych měl v týmu nějaké životní nejlepší kamarády, ale pár klukům jsem blahopřál, to ano. Mám však hrozně rád to město jako takové. Byl jsem tam čtyři roky s manželkou, vybudovali jsme tam rodinu, obě děti se nám tam narodily... Po Pardubicích je to pro nás druhý domov," vysvětlil Nosek.

Sám třicetiletý pardubický rodák a odchovanec prožívá nyní období nejistoty, jaká bude jeho nejbližší hokejová budoucnost. V Bostonu mu končí dvouletý kontrakt na celkem 3,5 milionu dolarů a může se stát nechráněným volným hráčem.