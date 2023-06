ELIÁŠŮV OHEŇ: Typů jako Tkachuk je v NHL strašně málo. Vegas si triumf může zopakovat

Celkově je výhra Vegas naprosto zasloužená. Po celé play off se prezentovalo nejlepším hokejem. Myslel jsem si ale, že finálová série s Floridou bude vyrovnanější. Psychika hraje ve vyřazovací části velkou roli, a Panthers se ocitli na vlně po vyřazení Bostonu. Navíc jim začal skvěle chytat gólman Sergej Bobrovskij, jenže pak asi doplatili taky na dlouhou pauzu před začátkem finálové série a samozřejmě i na spoustu zranění.

Mně se naštěstí tyhle záležitosti vyhýbaly. V play off jsem hrál maximálně tak s naraženými žebry, ale určitě ne se zlomeninami, jako třeba Matthew Tkachuk, který byl pro Floridu klíčovou osobností. Při jeho trejdu z Calgary za Huberdeaua a Weegara se tomu někteří podivovali. Ale ten důvod byl jasný. Takových typů je v NHL strašně málo.

Je zajímavé, že dva z nich jsou sourozenci, protože podobně jako Matthew hraje i jeho brácha Brady z Ottawy, ze kterého taky roste skvělý hokejista. Mají v sobě od táty Keitha zakódovaný drajv, sebevědomí i povahu, to se nedá naučit. Huberdeau má stejného agenta jako já (Allan Walsh) a ten nebyl z přesunu do Calgary úplně nadšený. Ale ty pohnutky, proč Florida tak usilovala o Tkachuka, jsou teď každému zřejmé.

Foto: Stephen R. Sylvanie, Reuters Matthew Tkachuk patřil ke klíčovým postavám Floridy

Vždycky si vzpomenu na bývalého výborného útočníka Adama Oatese, který mě pak i chvíli trénoval a ten říkal, že existují hráči, co dostanou tým do play off. A pak ti, co mužstvo posunou až k vrcholu. A nejlepší jsou borci, co mají v sobě obojí. Jako Tkachuk.

Play off taky prezentovalo, jak důležitý je Radko Gudas. Někteří hráči nejsou v základní části třeba tolik vidět, ale vyřazovací boje ukážou, že pro tým znamenají mnohem víc. Odvedl si svoje, a myslím si, že to viděly i ostatní týmy. Podle mě si zaslouží smlouvu minimálně na další dva roky.

Pokud jde o Vegas, tak rozhodla hloubka jejich kádru. Většina mužstev má v éře platových stropů nadupané maximálně dvě lajny, ale Golden Knights měli tři. Šest let ten tým obměňovali, i co se týká trenérského postu. A na výsledku se to projevilo.

Jako o slabém místě se často mluvilo o brankovišti, ale Adin Hill se stal důležitou postavou. Mezi tyče šel po dvou měsících, na začátku asi neměl co ztratit, ale víme, jací jsou brankáři. Pokud mají sebevědomí, tak jejich výkony prudce rostou.

Foto: John Locher, ČTK/AP William Carrier (28) a obránce Floridy Panthers Radko Gudas bojují o puk ve finále Stanley Cupu.

Vegas od vstupu do NHL v roce 2017 jen jednou nepostoupilo do play off, ale čtyřikrát hrálo finále konference, dvakrát i finále. Klíčové hráče mají ve Vegas podepsané i na příští rok. Doplní je typologicky vhodnými posilami a za rok si triumf klidně můžou zopakovat.