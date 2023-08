Část volna mezi sezonami tráví i v Česku se švédskou partnerkou Rebeccou a novorozenou dcerou Freyou Ivy. V neděli se 27letý hvězdný útočník rozvášnil na fotbale, jeho milovaný ostravský Baník totiž přijel na pražskou Slavii. A Pastrňák rozeskákal celý kotel hostujícího týmu. „Mě strašně baví si zafandit, už odmala jsem chodil do kotle," líčil v rozhovoru pro podcast Livesport Daily.

Vítězství si nakonec neužil, Ostrava prohrála 0:1, „Z fotbalu jsem stejně nic neměl, já fandil," usmíval se Pastrňák, jehož Baník loni skončil až jedenáctý a letos má na kontě jen čtyři body z pěti zápasů. „Není to příjemný pohled. Chtěl bych Baníček vidět v tabulce výš, ale snad se to do pár let zlomí a budeme zase bojovat o evropské poháry," doufá šikovný hokejista.

Ačkoliv už se na blížící se start sezony připravuje, přiznává, že na hokej moc nemyslí a užívá si čas s rodinou. A připouští, že dietu přes léto zrovna nedodržuje. „Jídlo moc neřeším. Kalorií spálím fakt spoustu. Hlavně v Česku si dávám, co chci. A vím, že oddřu i limonády a pivo," culil se křídelník, jenž nosí na dresu číslo 88.

V uplynulém ročníku si v zámoří vytvořil rekord v počtu bodů i gólů. A v souboji o trofej Arta Rosse zaostal jen za sehranou edmontonskou dvojicí Connor McDavid a Leon Draisaitl. Pastrňák sám popisuje, jak k dobrým výkonům přispívá jeho stále dobrá nálada. „Rád vtipkuju. Jakmile bych se začal až moc soustředit, tak by to pro mě nebylo dobré," líčil. „Když jsem v pohodě, tak vím, že mi to pomůže i ve hře. Proto se vždycky snažím být pozitivní," pokračoval.

Zavzpomínal i na jeden ze svých povedených kousků ve spolupráci s dlouholetým spoluhráčem z Bostonu Davidem Krejčím. „Měli jsme krátkou pauzu v půlce sezony a odjeli jsme na dovolenou. S Krejčou jsme se domluvili, že budeme ubytovaní na stejném místě a ve stejném hotelu," popisoval.

„Naše partnerky ani jeho děti o tom nevěděly. A potkali jsme se tam jakoby náhodně a prožili super společný víkend. Holky tuhle pravdu zjistily až o několik let později," vyprávěl Pastrňák a vzpomněl si i na první setkání na večeři se slavným krajanem, který stejně jako on v NHL neoblékl jiný než dres Bruins.

„Chystal jsem se jako na první rande, ale Krejča přišel v šortkách, v krátkém tričku a v žabkách. Já byl navoněný v košili a v džínách a vykal jsem mu," smál se. V Bostonu spolu nakonec strávili osm let. „Jsme kamarádi na doživotí. A pomohl mi i jako hráč. Předal mi obrovské množství zkušeností, vždycky mi radil a staral se o mě od prvního dne. Jsem za to ohromně vděčný. Bude mi moc chybět," připustil Pastrňák.

