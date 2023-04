Bruins dosud svištěli sezonou bez výraznějšího škobrtnutí. Pouze na konci ledna prohráli třikrát v řadě, a před půlkou března třikrát ze čtyř zápasů. Jinak ovšem surfovali takřka neustále na vítězné vlně. Maraton základní části zakončili osmi výhrami. Mazec!

Vyrovnané gólmanské duo, výborní beci, čtyři sehrané lajny a David Pastrňák v životní formě, která ho odpálila až na třetí příčku bodování (61+52). A stejně některým bostonským fanouškům asi hlodá v hlavě červíček pochybností.

V komentáři pro NHL.com/cs i vítěz Stanley Cupu 2001 s Coloradem Milan Hejduk upozorňuje na to, že mužstvům, která zažila mimořádné sezony, došla v play off velmi často energie. Ačkoli právě v případě Avalanche před 22 lety to tak nebylo.

„Ošidné je především to, že ten tým nemá celou sezonu žádnou krizi a když pak v play off prohraje jeden dva zápasy, jde o to, jak se s tím vypořádá, protože v sezoně tam nemuseli žádný takový problém řešit. Samozřejmě bych jim to přál, ale historie je proti Bruins," píše nejlepší střelec ročníku 2002-03.

Posledním držitelem Presidents' Trophy, který ve stejné sezoně získal Stanley Cup, bylo v roce 2013 Chicago. Tehdy ale byla základní část kvůli výluce zkrácena na 48 zápasů a Blackhawks vydržela energie od ledna až do červnového závěru play off.

Foto: Steven Senne, ČTK/AP Bostonští David Pastrňák (88), Tyler Bertuzzi (59) a Matt Grzelcyk (48) oslavují gól v zápase s Montrealem.

V posledních letech se však šéfové základní části poroučeli nejdéle ve druhém kole. V sezoně 2018-19 Tampa jasně dominovala, ovšem hned v první rundě vyhučela 0:4 na zápasy s Columbusem.

„Týmy dávaly až moc energie do základní části a v play off je někdo nachytal," varuje Hejduk.

David Pastrňák (@pastrnak96) v posledním utkání základní části svým 61. gólem sezóny rozhodl o 65. výhře @NHLBruins! 🍝 pic.twitter.com/jbo5Os2BkQ — NHL Česko (@NHLcz) April 14, 2023

Vystřelit bostonského favorita z kecek teď bude chtít Florida, loňský nejlepší tým základní části. Panthers před rokem prožili zklamání ve druhém kole play off s Tampou, což management přivedlo na myšlenku přivést odolnější hráče. Z Calgary tak získali nesmírně talentovaného raubíře Matthewa Tkachuka v megavýměně za Jonathana Huberdeaua. Do play off se sice Florida protáhla na poslední chvíli, ale že bude nepříjemná, už Bostonu ukázala v základní části, když ho ze čtyř vzájemných duelů dvakrát porazila.

„Udělali jsme několik chyb, které už v play off nehodláme opakovat," řekl po čtvrtečním utkání s Carolinou (4:6) bojovně právě Tkachuk, který bostonským hvězdám hodlá jejich pobyt na ledě co nejvíc osladit. A český obránce Panthers Radko Gudas jistě nezůstane pozadu, i když se to u Bruins krajany jen hemží.

Foto: Sam Navarro, Reuters Radko Gudas a jeho spoluhráči slavící vítězství v zápase NHL.

„Už nám ukázali, že umí hrát pěkně tvrdě. Rozhodně to nebude snadné, čekáme bitvu," přikývl útočník Bruins Trent Frederic. Boston má ale jasnou představu: Když historická sezona, tak se vším všudy.

„Člověk musí mít krátkou paměť. Musíme se posunout dál. Za tři dny to pro nás teprve začne," apeluje na tým bostonský kouč Montgomery.