Do kdy byste chtěl mít jasno?

Po sezoně jsem si myslel, že se rozhodnu docela rychle, postupem času ale zjišťuju, že to tak rychle nepůjde. Hokej je můj život, hraju od tří čtyř let a nechci udělat unáhlené rozhodnutí. Nikam nespěchám, klidně to může ještě trvat týden, měsíc, nebo několik měsíců. Nikam nespěchám.

A aktuálně ve vás převažuje chuť pokračovat, nebo spíš úvahy o konci?

Všechno se mi to v hlavě míchá. Jedním z největších lákadel je ale mistrovství světa v Praze. Na druhé straně misek vah, které se pořád pohybují nahoru a dolů, jsou zase zdraví a zranění.

Když jste loni touhle dobou uvažoval, co dál, spoluhráč z Bostonu David Pastrňák vás přemlouval, ať pokračujete. Činí tak i teď?

Loni už jsem hned po bronzovém mistrovství světa věděl, že budu pokračovat. Tam jsem jen řešil, jestli se domluvím s Bostonem, nebo někde jinde.

Pořád to máte nastavené tak, že buď pokračování v Bostonu, nebo konec kariéry?

To jsem prohlásil po posledním prohraném zápase sezony. V emocích se řekne hodně věcí, které postupem času nemají žádnou váhu. Láká mě domácí šampionát, a kdybych se vrátil do NHL a udělal play off, tím by Praha velmi pravděpodobně padla.

Takže nevylučujete ani domácí extraligu či některou z evropských lig?

Určitě na to nespěchám. Myslím si, že na 99 procent nezačnu sezonu nikde. V NHL, v Česku, ani v Evropě. Jestli mi potrvá se rozhodnout do Vánoc, tak to prostě bude do Vánoc. Samozřejmě se budu udržovat, aby mi stačilo pár týdnů nebo měsíc, kdybych se rozhodl naskočit.

Kategoricky tedy nezavrhujete ani extraligu, v níž jste v předminulé sezoně nastupoval za Olomouc?

Nezavrhuju vůbec nic. S ohledem na mistrovství je logické, že z extraligy nebo evropských lig je lepší šance na MS než z NHL kvůli jeho play off. V NHL bych nepodepsal nikde jinde než v Bostonu a ten podle mě příští rok bude zase v play off.

A kdyby na vás Pastrňák teď tlačil, ať ještě jednu sezonu přidáte?

On má svůj život, já svůj. Respektujeme se a do těchto věcí si nemluvíme.

Jste v kontaktu s další ikonou Bruins Patricem Bergeronem, jemuž rovněž skončila smlouva?

Jsme. Uvidíme, jak se rozhodne, zatím tak taky neučinil.

Už vás přebolel nečekaně brzký konec Bostonu v play off?

Přebolelo to, ale když si na tuhle sezonu vzpomenu za pět let, za deset, dokonce i za dvacet, vždycky ji budu brát jako promarněnou šanci. Bude mě to mrzet furt.

Třeba víc než rok 2019, kdy jste se St. Louis prohráli v sedmém finále?

Tak nějak stejně.

David Pastrňák teprve jako druhý Čech v historii NHL zaznamenal v sezoně přes 100 bodů. Byla zábava ho sledovat na ledě?

Foto: Andrew Nelles / The Tennessean, Reuters David Pastrňák při Galavečeru NHL.

On roste každou sezonou. Snažili jsme se ho dostat na hranici 50 gólů, a když jsme ho tam konečně dostali, během tří čtyř zápasů byl najednou na 60. Po tom 50. hrál uvolněně a všechno mu tam padlo.

Máte za něj radost, že se po sezoně dočkal narození dcery?

Určitě. Zvlášť po tom, co se stalo před dvěma lety (Pastrňákovi zemřel šestidenní syn Viggo). On i jeho paní jsou suproví lidi a nepřeju nikomu, čím si museli projít.

Jak jste zatím trávil volno po konci sezony?