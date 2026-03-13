Hlavní obsah

Útočník Jeník mění v zámoří dres, bude hrát na farmě Los Angeles

Hokejový útočník Jan Jeník byl v NHL vyměněn z Ottawy do Los Angeles. Protože už jsou v kanadsko-americké soutěži změny v kádrech uzavřeny, změní pětadvacetiletý hráč dres v rámci nižší AHL. Bývalý juniorský reprezentant dosud hájil barvy týmu Belleville Senators, nově bude hrát za Ontario Reign.

Jeník působí v zámoří od sezony 2018/19. Odchovance Nymburka draftovala v roce 2018 Arizona, za kterou v NHL odehrál 22 zápasů. Další dva starty přidal v minulé sezoně za Ottawu. Celkem v elitní lize vstřelil čtyři branky a přidal dvě asistence.

V aktuální sezoně, před kterou podepsal s Ottawou roční smlouvu na 775 000 dolarů, působí jen v AHL. V 41 zápasech vstřelil devět branek a přidal osm asistencí. S Ontariem by si měl zahrát i play off, tým Reign vede Pacifickou divizi. Belleville je mimo postupové pozice.

