Dominance Mercedesu pokračuje. Sprintovou kvalifikaci vyhrál Russell

V letošní sezoně s novými pravidly, novými monoposty a větším využitím elektrické energie jsou v úvodních kolech vozy sice pomalejší, ale jedna stáj se loňským výsledkům blíží. Mercedes má na zbytek startovního pole náskok, což dokázal jak v úvodním kole v Austrálii, tak i ve sprintové kvalifikaci v Číně, kde vítězný Russell zajel jen o 0,7 sekundy pomalejší čas než loňský nejrychlejší pokus Lewise Hamiltona.
„Cítil jsem se dobře. Myslím si, že časy nemohou být příliš vzdálené těm, které jsme tady jezdili loni. Pocitově jsem jel opravdu rychle. Auto bylo dobré už v Austrálii a je radost ho řídit. Od minulého týdne jsme pracovali hlavně na startech a myslím si, že jsme nějaká vylepšení našli, ale to se ukáže až ráno ve sprintu,“ soudil v cíli Russell.
V první řadě Brita na startovním roštu doplní týmový kolega Antonelli, jenž ztratil téměř tři desetiny sekundy. Se stejným odstupem se za ním poskládali jezdci McLarenu a Ferrari. Kvalifikace na zkrácený závod se nepodařila Red Bullu. Osmý Max Verstappen ztratil na vítězný čas 1,7 sekundy a desátý Hadjar dokonce ještě o půl sekundy víc.
Spekulovalo se, že by Ferrari mohlo nasadit své jedinečné otáčecí zadní křídlo. V ranním tréninku ho použily oba vozy, ale v souboji o pořadí na startu se italská stáj vrátila s klasickou specifikací. Vliv na to mohl mít i smyk a zablokování kol v tréninku, ke kterému došlo přesně v moment, kdy se mu otočilo speciální spoiler.
Do kvalifikace se nezapojil Sergio Pérez z Cadillacu, jehož monopost měl poruchu palivového systému.
Po kvalifikaci budou komisaři zkoumat incident z druhé části, kdy Antonelli překážel Norrisovi, jenž najížděl do rychlého kola. Pilot McLarenu se musel vyhnout, zpomalit a přišel o možnost vylepšit svůj čas.
Formule 1 2026
Letošní sezona seriálu formule 1 se koná v termínu od 8. března (Velká cena Austrálie) a končí 6. prosince (Abú Zabí). Titul obhajuje Brit Lando Norris a jeho stáj McLaren.
|Kvalifikace na sprint Velké ceny Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji:
|Pořadí
|startovní pořadí
|Jméno
|Nár. / Tým
|Čas
|1
|–
|Russell
|Brit. / Mercedes
|1:31,520
|2
|–
|Antonelli
|It. / Mercedes
|-0,289
|3
|–
|Norris
|Brit. / McLaren
|-0,621
|4
|–
|Hamilton
|Brit. / Ferrari
|-0,641
|5
|–
|Piastri
|Austr. / McLaren
|-0,704
|6
|–
|Leclerc
|Mon. / Ferrari
|-1,008
|7
|–
|Gasly
|Fr. / Alpine
|-1,368
|8
|–
|Verstappen
|Niz. / Red Bull
|-1,734
|9
|–
|Bearman
|Brit. / Haas
|-1,889
|10
|–
|Hadjar
|Fr. / Red Bull
|-2,203
|11
|–
|Hülkenberg
|Něm. / Audi
|1:33,635
|12
|–
|Ocon
|Fr. / Haas
|1:33,639
|13
|–
|Lawson
|N. Zél. / Racing Bulls
|1:33,714
|14
|–
|Bortoleto
|Bra. / Audi
|1:33,774
|15
|–
|Lindblad
|Brit. / Racing Bulls
|1:34,048
|16
|–
|Colapinto
|Arg. / Alpine
|1:34,327
|17
|–
|Sainz
|Šp. / Williams
|1:34,761
|18
|–
|Albon
|Thaj. / Williams
|1:35,305
|19
|–
|Alonso
|Šp. / Aston Martin
|1:35,581
|20
|–
|Stroll
|Kan. / Aston Martin
|1:36,151
|21
|–
|Bottas
|Fin. / Cadillac
|1:37,378
|22
|–
|Pérez
|Mex. / Cadillac
|Bez času