Hlavní obsah

Dominance Mercedesu pokračuje. Sprintovou kvalifikaci vyhrál Russell

Matěj Zuna
2:19
2:19

Chcete-li článek poslouchat, přihlaste se

Aktualizováno

Mercedes nezpomaluje. Po vítězné Velké ceně Austrálie vstoupila německá stáj formule 1 ve skvělém tempu i do druhého závodního víkendu v Číně. Sprintovou kvalifikaci ovládl George Russell před týmovým kolegou Andreou Kimim Antonellim a Landem Norrisem z McLarenu, jenž na první místo ztratil přes šest desetin sekundy.

Foto: Andy Wong, ČTK/AP

Pilot Mercedesu George Russell.

Článek

V letošní sezoně s novými pravidly, novými monoposty a větším využitím elektrické energie jsou v úvodních kolech vozy sice pomalejší, ale jedna stáj se loňským výsledkům blíží. Mercedes má na zbytek startovního pole náskok, což dokázal jak v úvodním kole v Austrálii, tak i ve sprintové kvalifikaci v Číně, kde vítězný Russell zajel jen o 0,7 sekundy pomalejší čas než loňský nejrychlejší pokus Lewise Hamiltona.

„Cítil jsem se dobře. Myslím si, že časy nemohou být příliš vzdálené těm, které jsme tady jezdili loni. Pocitově jsem jel opravdu rychle. Auto bylo dobré už v Austrálii a je radost ho řídit. Od minulého týdne jsme pracovali hlavně na startech a myslím si, že jsme nějaká vylepšení našli, ale to se ukáže až ráno ve sprintu,“ soudil v cíli Russell.

V první řadě Brita na startovním roštu doplní týmový kolega Antonelli, jenž ztratil téměř tři desetiny sekundy. Se stejným odstupem se za ním poskládali jezdci McLarenu a Ferrari. Kvalifikace na zkrácený závod se nepodařila Red Bullu. Osmý Max Verstappen ztratil na vítězný čas 1,7 sekundy a desátý Hadjar dokonce ještě o půl sekundy víc.

Spekulovalo se, že by Ferrari mohlo nasadit své jedinečné otáčecí zadní křídlo. V ranním tréninku ho použily oba vozy, ale v souboji o pořadí na startu se italská stáj vrátila s klasickou specifikací. Vliv na to mohl mít i smyk a zablokování kol v tréninku, ke kterému došlo přesně v moment, kdy se mu otočilo speciální spoiler.

Do kvalifikace se nezapojil Sergio Pérez z Cadillacu, jehož monopost měl poruchu palivového systému.

Po kvalifikaci budou komisaři zkoumat incident z druhé části, kdy Antonelli překážel Norrisovi, jenž najížděl do rychlého kola. Pilot McLarenu se musel vyhnout, zpomalit a přišel o možnost vylepšit svůj čas.

Formule 1 2026

Letošní sezona seriálu formule 1 se koná v termínu od 8. března (Velká cena Austrálie) a končí 6. prosince (Abú Zabí). Titul obhajuje Brit Lando Norris a jeho stáj McLaren.

Program F1 | Kalendář závodů | Pořadí jezdců | Pohár konstruktérů

Kvalifikace na sprint Velké ceny Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji:
Pořadístartovní pořadíJménoNár. / TýmČas
1RussellBrit. / Mercedes1:31,520
2AntonelliIt. / Mercedes-0,289
3NorrisBrit. / McLaren-0,621
4HamiltonBrit. / Ferrari-0,641
5PiastriAustr. / McLaren-0,704
6LeclercMon. / Ferrari-1,008
7GaslyFr. / Alpine-1,368
8VerstappenNiz. / Red Bull-1,734
9BearmanBrit. / Haas-1,889
10HadjarFr. / Red Bull-2,203
11HülkenbergNěm. / Audi1:33,635
12OconFr. / Haas1:33,639
13LawsonN. Zél. / Racing Bulls1:33,714
14BortoletoBra. / Audi1:33,774
15LindbladBrit. / Racing Bulls1:34,048
16ColapintoArg. / Alpine1:34,327
17SainzŠp. / Williams1:34,761
18AlbonThaj. / Williams1:35,305
19AlonsoŠp. / Aston Martin1:35,581
20StrollKan. / Aston Martin1:36,151
21BottasFin. / Cadillac1:37,378
22PérezMex. / CadillacBez času
Související témata:
Formule 1
Mercedes (tým F1)
George Russell
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nejnovější články

NačítámNačíst další články