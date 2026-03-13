Článek
Účinkování kapitánů Ducks a Maple Leafs skončilo ve 36. minutě, když Gudas vyrazil před gólmanem Lukášem Dostálem proti Matthewsovi a hned bylo zřejmé, že jde o faul kolenem. Američan v poslední chvíli levou nohu lehce přizvedl, takže se vyhnul fatálnějším následkům. Jak na tom je, by měli Maple Leafs oznámit během dne.
Hráči Toronta se na Gudase v rámci odplaty nevrhli, za což schytávali od fanoušků bídu, sudí Dunning a Chmielewski ale českého zadáka okamžitě poslali do kabin a diváci viníkovi spílali a hrozili.
„Sprostý faul. Liga se tím samozřejmě bude zabývat a rozhodne o suspendaci nebo o dalších krocích,“ prohlásil kouč Toronta Craig Berube, někdejší obávaný bitkař, který nechápal, jak je možné, že nikdo z jeho svěřenců se do Gudase na ledě nepustil.
Radko Gudas received a 5-minute major and a game misconduct for kneeing Auston Matthews.— Gino Hard (@GinoHard_) March 13, 2026
Matthews has since left the game 🤕 pic.twitter.com/E8lc8MjvJh
„Měli jsme tam mít čtyři hráče, kteří by s tím něco udělali. To se nestalo, i když ve třetí třetině už jsme zareagovali. Ale byli bychom rádi, kdyby se na Gudase hned všichni vrhli,“ tvrdil trenér.
Faul kapitána na kapitána se Anaheimu vymstil. Domácí v dlouhé přesilovce dvěma góly otočili stav ze 2:3 na 4:3 a nakonec slavili první výhru od 3. února. Přesto byla v kabině Maple Leafs ponurá nálada. Nejzkušenější hráči Morgan Rielly a William Nylander litovali, že reakce na Matthewsovo zranění nepřišla okamžitě.
„Neměl jsem na to dobrý výhled, protože puk letěl opačným směrem, ale je to moje vina, že jsem na nezareagoval dřív,“ tvrdil Rielly. „Byl to samozřejmě faul. V tu chvíli jsem nechápal, jak moc (Matthewse) zasáhl, ale beru na sebe plnou odpovědnost za to, že jsem tam nebyl první. Když váš kapitán takhle padne po nečistém zákroku, musíte reagovat jako tým,“ tvrdil obránce Toronta.
„Ten zákrok jsem vlastně neviděl,“ řekl i Nylander. „Vím, že jsem přihrál puk, ale moc jsem netušil, co se stalo. Asi až po 15 sekundách jsem pochopil, že to bylo vážnější, než jsem si myslel. Měl jsem tam zasáhnout,“ drbal si hlavu švédský útočník. Do akce se ale nehrnuli ani nováček Easton Cowan, ani obránce Brandon Carlo, kteří byli v tu chvíli za domácí na ledě.
Od Berubeho pak za to v šatně dostali čočku. „To je ale věc kabiny, nemíním to ventilovat,“ řekl kouč Toronta. „Prostě jsme pak chtěli dát pár ran i jejich nejlepším hráčům. Je to frustrující, když vidíte, jak váš kapitán takhle leží na ledě,“ prohlásil útočník Matthew Knies.
Cowan se tedy pěstmi pustil do Jacksona LaCombea. Nylander tvrdě srazil dalšího beka Drewa Hellesona. Rielly vyzval k bitce Jeffreyho Viela a Max Domi vyfasoval trest za nesportovní chování, když napadl nováčka Ducks Becketta Senneckeho.
AFTER A BIG HIT BY LACOMBE ON ROBERTSON, EASTON COWAN DROPS THE GLOVES WITH LACOMBE pic.twitter.com/JELbveeQZ1— IceMetrix (@IceMetrix) March 13, 2026
Na sítích se pak vůči Gudasovi vzedmula očekávaná vlna nenávisti. „Vyhoďte ho z ligy! Jak může být takový kriminálník kapitánem týmu NHL? Pokud se o něm někdy mluví, je to pokaždé nějaký sprostý faul,“ píšou ti slušnější fanoušci.
Zákrok proti Matthewsovi ale může Gudasovi způsobit značné problémy v důležité fázi sezony, i když mají Ducks osmibodový náskok nad hranou do play off a dokonce vévodí Pacifické divizi.
Během angažmá ve Philadelphii (2015-19) byl český brousek suspendován celkem třikrát na 2, 6 a 10 zápasů. V následujících letech se sice výrazně zklidnil, přesto na něj šerifové NHL budou nahlížet jako na recidivistu. A za zranění americké superstar může vyfasovat solidní flastr.