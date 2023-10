Útočník Zohorna zamířil z Pittsburghu na farmu do Wilkes-Barre/Scranton

Český hokejový útočník Radim Zohorna se těsně před startem sezony NHL stěhuje z Pittsburghu na farmu do Wilkes-Barre/Scranton do AHL. Vedení Penguins muselo před přesunem do záložního týmu zařadit účastníka letošního mistrovství světa na listinu volných hráčů, odkud si jej jiný klub NHL nevybral. Zohorna se do Pittsburgu vrátil po sezoně strávené v Torontu a Calgary.

Foto: David Guralnick, ČTK/AP Český útočník Pittsburghu Radim Zohorna.

Článek S Penguins podepsal sedmadvacetiletý Zohorna v červenci roční dvoucestnou smlouvu, která mu zaručuje v případě působení v NHL 775 tisíc dolarů. Na farmě mu příjem klesne na 375 tisíc. V přípravě odehrál Zohorna čtyři zápasy a připsal si tři body za gól a dvě asistence. V uplynulé sezoně nastoupil v NHL do deseti zápasů. V osmi za Calgary nebodoval a ve dvou za Toronto jednou skóroval. Nastupoval také v AHL v týmech Calgary Wranglers a Toronto Marlies, za které si připsal v 51 duelech základní části 12 gólů a 22 asistencí. V sedmi play off měl tři přihrávky. Český tým na letošním MS doplnil dodatečně po zraněních Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. Při debutu na velké akci nastoupil ve třech zápasech. Celkem má v národním týmu, kde si zahrál i se staršími bratry Tomášem a Hynkem, na kontě 19 utkání a tři asistence. Pittsburgh ztratil práva na Zohornu loni v říjnu, protože jej před plánovaným přesunem na farmu zařadil na seznam volných hráčů, odkud si jej vybrali Flames. V NHL má celkem 35 zápasů, pět gólů a šest asistencí. V AHL je jeho bilance v základní části 102 utkání a 66 bodů (27+39), v 11 duelech play off 2+6. Zohorna v dubnu 2020 podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Penguins roční dvoucestnou smlouvu a vydal se do NHL z Mladé Boleslavi. Předloni v srpnu podepsal s Pittsburghem dvouletý kontrakt. V extralize získal v letech 2017 a 2018 tituly s Kometou Brno.