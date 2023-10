Bronzový medailista z loňského MS v minulé sezoně v Oskarshamnu nasbíral v 49 zápasech play off 43 bodů (23+20), což jej zařadilo na třetí místo týmové produktivity. V play off zaznamenal ve třech duelech dva body (1+1).

Smejkal působil v letech 2014 až 2016 v juniorské WHL v Moose Jaw a Kamloops. Potom odchovanec Českých Budějovic zamířil do Medveščaku Záhřeb do KHL, kde si připsal v 26 zápasech čtyři body. Ještě v průběhu sezony 2016/17 se stěhoval do pražské Sparty.

V extralize, kde hrál i za Chomutov, má na kontě 156 utkání a 67 bodů (29+38). V roce 2020 se přesunul do Finska do Tappary Tampere a další sezonu pak strávil v Pelicans Lahti. Ve finské lize zaznamenal ve 103 duelech 73 bodů (35+38). V reprezentaci má 66 zápasů a 26 bodů (10+16).

V Severní Americe působil Kondelík od roku 2016, kdy zamířil z Motoru České Budějovice do juniorské soutěže USHL do týmu Muskegon Lumberjacks a po dvou letech se přesunul na University of Connecticut do NCCA. Tam byl do loňska.