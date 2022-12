„Měli jsme být podle nich už dávno mrtví," řekl kouč Coyotes André Torigny. „Neříkám, že nás to nestálo spoustu sil, ale pořád žijeme."

Arizona není adeptem na pozice v play off, aktuálně na ně ztrácí devět bodů. Ale je to tým, který může míchat pořadím. A minimálně v domácí hale okrádat o body i největší favority. Jak se o tom naposledy přesvědčilo Toronto, kterému Arizona přibalila na cestu šest kousků (6:3).

„Karel chytá s jistotou. Úplně z něj vyzařuje. Víme, že se na něj můžeme spolehnout," dodal kouč Tourigny a v noci na pátek s ním souhlasil i jeho protějšek Sheldon Keefe z Toronta. "Gólman Arizony podal moc dobrý výkon. Ale to by pro nás neměla být omluva. Rozehrané jsme to měli dobře," věděl trenér Maple Leafs, kteří ještě ve 45. minutě vedli 3:2.