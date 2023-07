V září se ve dvou přípravných zápasech představí hráči Los Angeles a Arizony v Melbourne. Do Austrálie zavítá NHL vůbec poprvé.

Tradiční Winter Classic se bude hrát v první den roku 2024, a to na ploše T-Mobile Parku, baseballového stadionu Seattle Mariners. Proti sobě se postaví nejmladší tým soutěže Seattle a šampioni Vegas.

MetLife Stadium v East Rutherfordu, kde hrají týmy amerického fotbalu New York Giants a New York Jets, bude dějištěm dvou zápasů ve dvou dnech. V tom prvním změří síly Philadelphia a New Jersey, ve druhém budou bojovat o body Rangers a Islanders.