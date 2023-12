Z předchozích osmi startů v NHL totiž Detroit sedmkrát prohrál. A tahle bilance se navíc překrývala s angažováním Patricka Kanea, posily, která měla Red Wings držet v horních patrech Východní konference NHL, jež zajišťují play off. V něm se hráči z Motor City neobjevili od roku 2016. A generální manažer Steve Yzerman pomalu ztrácel trpělivost. Angažmá Kanea, který v létě podstoupil operaci pravého kolena, ale vyhodnotil jako nápad, který za to stojí, a s 35letým křídlem podepsal na konci listopadu roční smlouvu na 2,75 milionu dolarů.

„Patrick má šanci být velmi efektivní. Pořád je soutěživý,“ zmínil Yzerman, i když ho okolí přesvědčovalo, že Kane, trojnásobný vítěz Stanley Cupu a držitel Hart Trophy 2016, má to nejlepší už dávno za sebou. V závěru minulé sezony získali hvězdu Chicaga před uzávěrkou trejdů Rangers, ale Kane je k poháru nepřiblížil. V prvním kole vypadli s Devils.

„Pokud Kane nebude mít tu úplně hlavní roli v týmu, tak by mohl být v Detroitu přínosem,“ řekl Sport.cz bývalý skvělý útočník Patrik Eliáš. V sestavě Red Wings začal Kane ve druhé formaci, pak se přesunul do první, ale na týmových výsledcích se to moc blahodárně neprojevovalo. Z posledních tří startů ovšem někdejší statistický ledoborec vykutal sedm bodů. Představení s Flyers bylo zatím jeho detroitským vrcholem.