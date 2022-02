"Skvělý zápas od všech hráčů," tvrdil v New Yorku německý brankář Philipp Grubauer, loňský finalista Vezina Trophy, kterého Krakeni ulovili na volném trhu a podepsali s ním šestiletou smlouvu na 35,4 milionu dolarů.

"Nemusel jsem ani řešit moc velkých šancí. Když to porovnáte s jinými zápasy, ve kterých jsme soupeře pouštěli do brejků a přečíslení, tak to bylo utkání, kde jsem měl nejméně práce za hodně dlouhou dobu," podotknul Grubauer.

Krakeni moc toužili zopakovat příběh Vegas Golden Knights, kteří ve své premiérové sezoně 2017-18 vyhráli Pacifickou divizi a probili se až do finále Stanley Cupu.

Aktuálně je ale Seattle v Pacifiku na poslední osmé příčce o 12 bodů za sedmým Vancouverem a s osmnáctibodovým deficitem na pozice v play off. S tím by do konce základní čáti těžko hnula i mnohem lepší mužstva.

"Měli jsme o dost jiné představy," připustil generální manažer Ron Francis.

Jednička má podprůměrná čísla

Brankářská jednička Grubauer má průměr inkasovaných gólů stále přes 3 na zápas a úspěšnost zákroků ani ne 89 procent, ačkoli mezi tyče Krakeni míří jen 28,3 střely na utkání, což je druhý nejlepší průměr v soutěži.

Seattle je šestý nejhorší v počtu obdržených gólů na zápas (3,43) a má i šestou nejméně plodnou hru v přesilovkách (využití 15,9 procenta). Jeho nejproduktivnější hráč, kterým je trochu překvapivě Jared McCann (19+11), se drží v celkovém pořadí až na konci první stovky.

Sečteno, podtrženo: Krakeni patří mezi čtyři nejhorší týmy NHL.

I když mají své dny a dokážou zaskočit i špičková mužstva. Na konci listopadu si vyšlápli na Washington i Carolinu. V lednu pak pětkrát burácel v Climate Pledge Areně refrén z oficiální gólové skladby klubu - písníčky Lithium od Nirvany (Yeah, yeah, yeaaaaaaaah...) na oslavu pěti kousků v síti obávané Floridy.

Problém je v tom, že Krakeni vyhráli během sezony maximálně dva zápasy po sobě. Kdežto v listopadu zažili šest porážek v řadě, na přelomu roku dokonce devět.

"U Seattlu to asi bude nahoru, dolů," odhadoval na podzim nejproduktivnější hráč v dějinách New Jersey Devils Patrik Eliáš,. Pochybnosti o síle Krakenů měl přitom už po rozšiřovacím draftu.

"Brali vesměs hráče vhodné do třetí nebo čtvrté pětky," podivoval se Eliáš. Je pravda, že první lajna Krakenů v aktuálním složení Marcus Johansson, McCann, Jordan Eberle asi moc strachu mezi soupeři nevyvolává.

Gallant je jiný kalibr

Na druhou stranu ve Vegas dokázali před čtyřmi lety vymáčknout maximum z hráčů jinde považovaných za neperspektivní jako byli William Karlsson, Jonathan Marchessault, Erik Haula nebo David Perron. Hodně času na ledě dostali beci Nate Schmidt, Colin Miller, Deryk Engelland. O nikom z nich se nedá říct, že by byl hvězdou, ale dohromady tým šlapal skvěle.

A to byla hlavně zásluha kouče Gerarda Gallanta, který v sezoně 2015-16 vyhrál s Floridou v sestavě s Jaromírem Jágrem Atlantickou divizi, loni na střídačce Kanady s průměrným týmem uloupil zlato na mistrovství světa v Rize a v tomto ročníku posunul do nejvyšších pater NHL New York Rangers.

Při vší úctě k trenérovi Daveu Hakstolovi takovou osobnost na lavičce Kraken nemají.

"Když se objektivně podíváte na naše možnosti, tak je šance dostat se do play off dost malá. A k tomu máme i kupu zraněných," zmínil manažer Francis dlouhodobé absence důležitých hráčů Jadena Schwartze a Brandona Taneva.

Francis tak vyhlíží spíš uzávěrku přestupů (21. března), která mu umožní oživit kádr a získat zajímavou protihodnotu.

A pak hlavně draftovou loterii, jež určí pořadí klubů pro letošní výběr nejtalentovanších mladých hráčů. Na jeho vrcholu přitom na 99,9 procenta bude kanadský útočník Shane Wright, považovaný za generační talent srovnatelný s Connorem McDavidem nebo Austonem Matthewsem.