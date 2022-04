Vegas dnes čeká boj o udržení naděje na postup do play off v Dallasu. Z devátého místa Západní konference právě na Stars, kteří drží poslední postupovou pozici, ztrácí tři body. Golden Knights zbývá sehrát do konce základní části stejně jako Dallasu tři duely. Vegas, které hned ve své premiérové sezoně v NHL 2017/18 postoupilo do finále Stanleyova poháru, hrozí poprvé v krátké klubové historii absence v play off.